政局動盪下移民潮再現，連帶中、小學也出現退學潮。《蘋果》據教育局提供數字統計，發現去年全港中、小學至少減少1.9萬名學生，減幅達3.27%。單計國際及私立學校的話，流失率更高達7.45%。

教育局向立法會提供2020／21學年全港中、小學各級學生人數，撇除沒有可比較數據的小一和中一級，與上學年同一批學生的人數比較，所有年級的學生人數均有減少，總人數則由592,275人減至572,896人，減少19,379人。

受政府資助的公營及直資學校方面，今年就讀小二至小六的學生共有260,101人，較去年的小一至小五學生總數減少4,899人，流失率為1.85%。至於今年就讀中二至中六的學生有247,171人，較去年同一批學生減少9,195人，減幅達3.59%。

國際及私立學校學生的流失情況更為嚴重，今年讀小二至小六的學生有44,729人，較去年同一批學生減少3,390人，流失率7.05%。至於今年中二至中七的學生則有20,895人，較去年讀中一至中六學生減少1,895人，減幅達8.32%，是各類學校之中減幅最大。

學友社料與移民潮有關

學友社學生輔導顧問吳寶城認為，退學人數高企與整體移民人數增加有關，部份家庭未必舉家移民，而是送子女赴外國讀書，由於中學生自理能力較高，可以獨自到外國讀書，相信是中學退學人數較小學為多的原因。

至於就讀國際學校流失率較高，吳寶城分析，不少國際學校家長本身已有送子女到外國讀書的計劃，現時只是提早實行，學制銜接亦較易。吳補充，這些家長的經濟能力一般較佳，與外國的聯繫亦較多，甚至已有外國護照，離開香港會較易。

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