海洋公園宣佈，2014於園內出生、現年7歲的雌性印度太平洋樽鼻海豚Milo今晨（15日）離世，初步解剖結果發現其患有急性出血性腸炎。

海洋公園發新聞稿，宣佈7歲雌性印度太平洋樽鼻海豚Milo今晨不幸離世，根據園內獸醫對其初步解剖結果發現，Milo患有急性出血性腸炎，但病因則有待研究。目前仍有21條樽鼻海豚居住於海洋公園。

園方表示，Milo於2014年在海洋公園出生，往後一直居住在「海洋哺乳動物繁殖及研究中心」。園方續稱，Milo近日食慾下降，曾於昨午（14日）為牠做身體檢查，當時檢查及血液結果未有重大發現，獸醫其後為牠提供預防性治療，情況曾轉趨良好穩定。公園已即時將離世的消息通知香港漁農自然護理署。

該種海豚在《瀕危物種紅色名錄》屬近危級別，亦是中國國家二級保護野生動物。2019年9月底，海洋公園亦曾發生印度太平洋樽鼻海豚受傷意外，一條當年14歲的海豚左下顎斜斷骨折，經治療後完全康復。

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