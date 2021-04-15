支聯會副主席鄒幸彤今早（15日）抗議《國安法》時指出，「要教育應該我哋一齊去教育，唔應該政權主導晒所有對國家安全嘅教育。」她透過社交網站發表「總體國家安全觀（民間版）」，闡述「總體國家安全觀」實為「以打壓人民為宗旨」、「以共產黨的政治安全為根本」等。

官方「全民國家安全教育日」網站上列出「總體國家安全觀」五大要素，包括「以人民安全為宗旨」、「以政治安全為根本」、「以經濟安全為基礎」、「以軍事、文化、社會安全為保障」、及「以促進國際安全為依託」。

鄒幸彤發表的「民間版」則指出，五大要素實為「以打壓人民為宗旨」、「以共產黨的政治安全為根本」、「以經濟安全為說詞」、「以侵犯人權為手段」及「以重新定義國際規則為目標」。同時，「民間版」亦列出多宗事例為佐證，例如內地維權人士張五洲因悼念六四被控尋釁滋事罪成、法學學家許志永因討論時政被控煽動顛覆國家政權罪、「中國輿論監察網」創辦人李新德因反貪而坐監等。

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