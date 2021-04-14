【本報訊】特區政府操刀大改香港選舉制度，大幅削減民主成份之餘，更加入任何人「煽惑」他人不投票、投白票或廢票，即干犯刑事罪，最高可被判監三年。本報於街頭訪問部份選民，不少人表示個人傾向杯葛未來選舉。

質疑「真民主派」能否入閘

過去多數票投本土派的醫護人員葉小姐直言，打算杯葛未來所有選舉，批評選舉制度經港府閹割後，候選人要經掌權者篩選，「根本就係政府揀一啲人畀我揀，DQ一啲市民真正想選擇的人」，又指參與民主派初選人士因涉觸犯國安法被捕，「呢啲人已經冇得再參選」，即使有同一理念「新血」出選，入閘機會亦不大，「反正個選舉都咁不公，我再投票都冇意思。」

大學生陳小姐亦傾向不投票，認為議會已無法監察政府，「就算選到入到去，都做唔到啲咩，好似俾個制度玩緊咁。」對於政府擬規管呼籲人不投票、投白票等，陳小姐直斥政府「癲咗囉好似」，認為投票屬選民自由，「討論吓都要死咁，焗你一定要做某啲事，講吓都唔得。」

不過亦有部份選民持觀望態度。從事會計行業黎先生以往多數票投民主派，會否再投票視乎候選人名單，「要睇吓揀唔揀到啦，揀唔到，就睇吓有咩方法反映到民意囉⋯⋯你明我明咪得，哈哈」，但他亦質疑「真民主派」能否入閘參選。

大學生黎小姐亦表示，視乎有哪些候選人入閘，再決定未來是否投票，若有非建制派人士參選，會盡選民責任。對於政府進一步要求市民在選舉中噤聲，她直言不感到意外，但不會因此變得政治冷感。

自由工作者葉小姐則表示會投票，「點樣投，係咪喺上面寫啲嘢就另一回事，不過就梗係唔好投白票啦」，又批評政府改革選舉制度「咁大件事，冇諮詢話來就來」，但認為市民仍要留意、參與，「香港人唔好咁易放棄。」