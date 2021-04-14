【本報訊】國安法下的香港，自我審查隨處可見，高等學府亦不能倖免。路透社報道，香港大學計劃成立委員會，評估外界針對港大有關港版國安法的指控，又會另設小組，關注港版國安法的發展。有教職員質疑，國安法又闊又嚴而且能任意演繹，委員會未必有實際作用。

報道指，港大副校長（教學）何立仁（Ian Holiday）3月18日向高級教職員發信，建議在港大設立兩個機制，務求在國安法的框架下，「盡最大可能」守護「學術自由」和「院校自主」這兩個港大的核心價值。

這些機制包括一個由何立仁與兩名不同學院的副院長組成的委員會，負責根據學術和專業的法律建議，評估外界針對港大有關港版國安法的指控。港大又會成立一個小組，留意港版國安法的發展。何立仁在信中一再重申，有關做法是為了在遵守國安法的同時，保障學術自由。

遭左報批鬥 校方：不認同學生會

有不願具名的港大高級教職員認為，委員會只是象徵式的姿態，以示校方會處理對學術自由的威脅，但國安法又闊又嚴而且能任意演繹，委員會未必有實際作用。港大發言人回覆本報查詢稱，對有關報道不作評論。

信件發出的同一天，立場新聞引述消息指，大學教育資助委員會就2022至25年度學額分配計劃向各院校發出信件，列明宏觀規劃指標，包括要求將港版國安法、憲法及《基本法》教育列為必修科，但未有提出具體建議。教資會主席唐家成回覆本報查詢時表示，有關信件屬機密，不便評論。

港大近日成左報批鬥目標。港大學生會早前發聲明評論人大「完善香港選舉制度」，認為有關方案是終結香港選舉制度。《大公報》其後撰寫千字文批評學生會，並要求校方回應。港大其後回覆稱：「相關言論不能代表全體學生，更不能代表香港大學的立場……對他們發表情緒化的政治宣言，（校方）表示強烈不認同。」港大甚至聲稱會全面審視大學與學生會的關係，以便釐清責任。