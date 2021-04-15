理工大學前年11月被警方連日圍堵，引發警民衝突。一名中文大學畢業生其間涉嫌管有汽油彈被捕，事隔逾年，今年初被加控暴動罪，並遭撤銷原有擔保。案件今於區域法院再提堂時，被告獲法官批准再度保釋。中大物理系一名高級講師願意擔任擔保人，他須每天與被告聯絡，並向警員匯報及確認被告在港。案件押後至5月7日再訊。散庭時被告難掩喜悅，向旁聽席豎拇指和揮手。

辯方今為被告張展銘（24歲）向法庭提出保釋申請。法官李慶年接納申請，批准被告保釋候訊。被告獲兩名中大教職員任擔保人，包括一名中大物理系高級講師。其中一項保釋條件是，該講師須負責每天聯絡被告，並向指定警員匯報及確認被告在港；另外如跟被告失聯超過12小時，他亦須即時通知警方。

李官特別提醒被告不要令擔保人失望，並指「若然潛逃會對佢哋（擔保人）好麻煩」。其他保釋條件包括5萬元現金、被告每周向警署報到四次、遵守宵禁令、不准離港及交出所有旅遊證件等。

連同本案被告，至今共17人被指企圖從理大突圍，被起訴暴動罪，其中16人須還押。據了解，控方打算將本案與另外4至5名被捕人士合併審理。

被告張展銘為中大物理系畢業生，現為中大物理系活動主任。他原本被控一項管有攻擊性武器罪，控方早前新增及修定控罪，控以管有物品意圖摧毀財產及暴動兩罪。

【案件編號：DCCC203/21】

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