前年聖誕網民發起「和你Shop」，多區爆發警民衝突。當日一名16歲男生在旺角被搜出藏有一支雷射筆，早前經審訊後被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成。辯方今求情指男生因好奇才參與事件，裁判官葉啟亮鑑於沒證據顯示男生曾使用涉案雷射筆，依報告建議判處男生進入更生中心，相信如此能增強男生守法意識。

辯方今為現已17歲的男生呈上4封求情信，分別由被告母親、中學教師、補習教師及現任汽車維修中心僱主撰寫。

曾因父母離婚大受打擊圖自殺

信件內容顯示被告在內地出生，來港後父母婚姻破裂，離婚收場，這對年少被告打擊很大，被告曾試過自殺，母親對此難過不已。被告讀書成績欠佳，但尊重師長，對朋友真誠，中學時無心向學，念完中三後到青年學院接受職業培訓，現在是汽車維修學徒，打算將來有一技之長。僱主亦讚他為人勤奮，待人有禮。

辯方求情指，被告對過往所犯行為坦承錯誤，承認因好奇才參與事件，案中沒證據顯示被告使用過涉案雷射筆。報告則指被告因個人情況不適宜判入勞教中心，心理學家建議判被告入住更生中心。辯方指被告需要接受監管及規範，被告若接受更生中心訓練，能加強其守法意識，做個奉公守法的人，希望裁判官考慮報告建議判刑。

葉官判刑時指考慮到辯方求情及被告報告內容、聆訊期間沒證據顯示被告曾使用涉案雷射筆，而報告亦指被告因其心理狀況不建議判入勞教中心，認同判處被告進入更生中心，可增加其守法意識，遂判被告入更生中心。

指被告已預計會有衝突事件

根據早前庭上證供，前年12月25日晚上約11時半，被告在旺角彌敦道678號外揹着深藍色背包，神色慌張，迴避警員眼神。警員上前截查，搜出涉案雷射筆，另搜出一個內藏白色膠珠的金屬製氣槍子彈夾、一個防毒面罩、兩個濾罐及一條雜色頭巾等。

辯方早前在結案陳詞時指出，偵緝高級警員47769梁振星僅以1至2秒瞬間即逝的眼神接觸，便斷定被告當時神情驚慌，從而上前截停及搜查被告，純為主觀判斷。葉官裁決時則指，被告被搜出的物件才是重點，與警員可信性或可靠性無關。葉官認為警員證供清晰肯定，沒有避重就輕或歪曲事實。

葉官亦曾說，案發現場較早前場面混亂，駐守的防暴警曾舉黑旗。而被告身處接近位置，他曾否參與非法集結與有否使用雷射筆沒有直接關聯，而是他身處現場及管有雷射筆的意圖。葉官再以現場片段結合被告身上裝束及搜獲證物，推論被告帶同的望遠鏡及金屬汽槍彈夾等物品，已預計會有衝突事件。而當時並無肺炎疫情，口罩可用作遮蓋面部，雷射筆亦放置於背囊隨手可得的顯眼位置，因而推論被告有傷人意圖，裁定被告罪名成立。

【案件編號：KCCC2717/20】

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