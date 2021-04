【本報訊】港人組織重光團隊﹙Stand With Hong Kong﹚於2019年反送中運動期間成立,曾多次發起登報行動,引起國際社會對香港人權狀況的關注。組織日前聯同五個在英支援港人組織,在英國主要道路刊登大型廣告,以香港抗爭畫面作背景配上英語口號,如「We Dare To Be Free」﹙我們敢於自由﹚等。團隊表示,希望向全世界告知「香港人冇放棄過」,將繼續宣揚香港人的不屈精神。

設網站支援移英者

位於倫敦的大型廣告牌一連六塊,內容包括「Hong Kong is not a place,Hong Kong is its people」﹙香港不僅僅是一個地方,其民眾代表香港﹚等。其中一塊廣告牌又以港英旗作為背景,並載有一句「Centuries of Connection」﹙數個世紀的連繫﹚,形容港英兩地之間密不可分的歷史關係。

是次廣告行動由重光團隊發起,並成功邀請五個在英支援港人組織參與,包括英國港僑協會、香港連隣等。除持續一星期的大型實體廣告外,團隊亦將在英國各大報章刊登約三星期的網上廣告,並同時設立有關移民資訊的網站,為剛抵達英國的港人提供支援。

重光團隊指出,希望透過行動向國際社會推廣「香港民族」身份及文化,帶出「香港人冇放棄過」的訊息,強調未來將繼續進行政治倡議以連結更多英國民眾,宣揚香港人的不屈精神,又呼籲離散各地的港人為被極權打壓的手足發聲。

團隊亦對英國政府撥款約4.6億港元、為英國國民(海外)護照(BNO)移英港人提供支援表示感激,團隊將繼續游說英國及其他民主國家懲罰中共侵犯人權的行為,要它為破壞香港自治負責。