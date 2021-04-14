【本報訊】本港武肺疫情緩和，處於寒冬的旅遊業冀盡快復辦本地團，隨時成為政府脅迫市民打疫苗的棋子。商務及經濟局長邱騰華昨在立法會非正式提出條件，他回應旅遊界議員姚思榮質詢重啟本地遊的時間表時稱，近期與旅遊社的討論有進展，當局提出參與帶團的員工，包括導遊領隊及司機等，能夠接種疫苗，作為先決條件，除非有特殊原因未能接種。

邱騰華稱，如果旅遊業界出團時能做好「安心出行」裝置，當出事時能夠進行追蹤，加上疫苗接種，就希望能短期內修訂限制，令本地團及早復辦。

旅遊業界立法會議員姚思榮則稱，據他了解，旅行社前線員工可選擇接種疫苗或檢測，如果打針，就要在打兩針後14天才可出團；若選擇檢測，每次出團都要持有72小時內陰性證明。

團友要用安心出行

昨另有消息傳出，團友毋須打疫苗亦不用出示陰性檢測報告，但需上旅遊巴、到各景點及食肆前「嘟」安心出行或留資料，「但上旅遊巴就冇得揀，一定要用安心出行」。同時，本地團仍需遵守之前防疫規定，包括少於30人一團、團友要量體溫、旅巴只可坐半滿及全程戴口罩等。

旅遊業議會主席黃進達則表示，本周初與政府商議復辦本地團時，當局最新建議未必會要求團友出發前完成打疫苗或病毒檢測，但團友需使用「安心出行」上落旅遊巴，到訪景點時亦會建議他們掃描入場。業界希望5月初能復辦，他預期市民反應踴躍，「復活節疫情比較好，加上冇得去旅行，相信對本地遊有幫助」。

旅遊界立法會議員姚思榮補充，「要團友打疫苗其實冇效果，因為啲景點個客都識去，唔一定要跟你」，上次有400多間旅行社舉辦本地團，料今次復辦將很快恢復。本地團須待行會通過限聚令豁免，最快下周二公佈。