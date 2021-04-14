特區政府操刀大改香港選舉制度，全面改組立法會及選委會，立會大減地區直選議席至20席，亦採取措施「規管操縱、破壞選舉的行為」，任何人在選舉期間內藉「公開活動」煽惑他人不投票、投白票或廢票，即屬干犯非法行為，違例者最高可被判監3年。《蘋果》於街頭訪問了部份選民，不少人表示個人傾向杯葛未來選舉。

過去多數票投本土派的醫護人員葉小姐表示，打算於未來杯葛所有選舉。她批評，選舉制度經港府閹割後，成功入閘的候選人經過重重審查和掌權者篩選，「根本就係政府揀一啲人畀我揀，DQ一啲市民真正想選擇的人，嗰啲候選人未必代表到我，會幫我發聲」。

稱選舉期間避談投票傾向免墮法網

她指，早前參與民主派初選人士都因涉觸犯《國安法》被拘捕，「呢啲人已經冇得再參選」，她認為即使有「新血」持同一政治理念，能入閘參選的機會亦不大，「反正個選舉都咁不公，我再投票都冇意思」。她說暫時傾向保留選民資格，但選舉期間會避免在網上討論投票傾向，「政府要咁樣監管我哋都冇辦法，最多咪唔講」，避免誤墮法網。

年輕選民傾向不投票 批規管白票行動荒謬

大學生陳小姐亦傾向不再投票，認為修例後，議會再無法有效監察和制衡政府施政，「就算選到入到去，都做唔到啲咩，好似俾個制度玩緊咁，對選民同從政者都未必係好事，發揮唔到佢應有嘅作用」。對於政府擬規管呼籲他人不投票、投白票或廢票等行動，陳小姐直指荒謬，政府「做多咗囉，癲咗囉好似」，認為投票屬於選民的自由，「討論吓都要死咁，焗你一定要做某啲事，講吓都唔得」。

從事藝術工作的羅生亦傾向不投票，甚至考慮索性取消選民資格以示抗議，「不滿囉，成個政府都唔好」，不滿政府未經諮詢便重組議會制度。

選民嘆政局多變 對未來選舉持觀望態度

不過亦有部份選民對未來選舉持觀望態度。從事會計行業的黎先生過去多數票投民主派，會否參與投票要視乎候選人名單，「要睇吓揀唔揀到啦，揀唔到，就睇吓有咩方法反映到民意囉⋯⋯你明我明咪得，哈哈！（有咩方法？）大家feel吓」。不過，他亦質疑「真民主派」能否入閘參選，「睇吓邊位，參考過去一啲言論、政績、有冇轉過軚」。他慨嘆政治形勢日日都有變化，「可能遲啲又改，規定登記咗個個都要投票呢」，暫時未決定會否索性放棄選民資格。

大學生黎小姐亦表示，要視乎有哪些候選人入閘，再決定會否於未來選舉中投票，若有非建制派人士參選，會力盡選民責任，慨嘆「而家都冇咩做到」。她説自從本港實施《國安法》，「言論自由一早就冇咗啦」，對於政府進一步要求市民在選舉中噤聲已不感到意外，但不會因此變得政治冷感，「留意就一定會留意，始終香港係我哋屋企」。

但自由工作者葉小姐則表示會在選舉中投票，「點樣投，係咪喺上面寫啲嘢就另一回事，不過就梗係唔好投白票啦」。她批評，政府改革選舉制度「咁大件事，冇諮詢話來就來，雖然都覺得好迷惘，好似『你想點咪點囉』，但都覺得要留意、參與，香港人唔好咁易放棄」。居住在沙田區的她又對政府把沙田重新分作兩個選區感到奇怪，稱不明白政府進行此舉的基礎。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！