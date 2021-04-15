本港疫苗接種中心只運作至9月底，即之後市民不能再接種BioNTech復必泰疫苗。有參與疫苗接種中心營運人士表示，政府未有公佈每批BioNTech疫苗來港的時間及數量，除非全部疫苗都於5月底前來港，才因保存期問題必須於9月底前完成接種；若有之後才運抵港的疫苗，理論上應容許市民有更多時間接種。他相信政府是想谷市民打針，減少浪費疫苗及配合疫苗氣泡，不過估計最少10%疫苗會浪費。

政府訂購了750萬劑BioNTech，已有約200萬劑運抵港，包括2個包裝有瑕疵的批次仍被封存；即使該2批次可恢復使用，仍有550萬劑疫苗需運抵港。公務員事務局局長聶德權今日多番表示，因疫苗運抵港後只可保存3至4個月，加上前提是盡快建立防疫屏障及恢復經濟活動，故公佈接種中心只運作至9月底，希望市民盡快接種。

「即係同市民講 叠埋心水打呢兩隻」

有參與疫苗接種中心營運人士表示，之前政府指接種中心營運最少6個月，相信政府此時公佈接種中心關閉時間，是想谷市民打針，以免浪費疫苗及配合政府的疫苗氣泡；加上政府同時公佈今年不會購入第三隻疫苗，「即係同市民講，唔需要等有其他疫苗，叠埋心水打呢兩隻」，而外國主要承認BioNTech，準備外遊的市民主要選擇BioNTech，「再順便谷市民打BioNTech」。

他指，政府只表示餘下的BioNTech疫苗會分批來港，但沒有公佈每批次具體來港時間及數量。若餘下疫苗於5月底前來港，則按保存期計，必須於9月底前完成接種，否則會浪費；但若有疫苗之後才來港，即保存期越過9月底，理論上應給予市民更多時間接種。

若以過去3日平均每日有約1.4萬人預約接種BioNTech推算，未來約5個多月只會接種約230萬劑，連同現時已接種約40萬劑，即只接種了約280萬劑疫苗，佔購買量的不足40%。

「唔打嘅人都係唔打 畀多幾個月都係唔打」

他指，希望之前猶豫的市民會有更大接種意欲，不過相信最終最少有10%疫苗會浪費，「唔打嘅人都係唔打，畀多幾個月都係唔打」。病情不穩定的嚴重長期病患者，若過了9月底才能控制病情至適合接種疫苗，屆時已沒選擇，「如果堅持唔打科興，咁要等明年有其他疫苗」。

另有接種中心營運者表示，去年底政府已表明接種中心由3月營運至9月，未見政府突然縮短接種中心營運時間；若要延長營運時間，可能要削減接種名額。

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