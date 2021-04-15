【本報訊】麵包師傅前年11月三罷當天，在大埔被警員搜出背包內有14吋長木棍及六角匙，辯稱是製作麵包及清洗麵粉機所用，帶回舖時路經集結現場。原審裁判官蘇文隆認為基於司法認知，工具必然用於堵路破壞，裁定他罪成，判囚九個月。麵包師傅不服定罪與判刑，昨向高等法院提出上訴。法官潘敏琦昨屢次打斷上訴方陳詞，更三度質疑上訴人稱木棍是麵包棍的說法，揶揄謂：「一個（被告）就話整瑞士卷，一個（被告僱主）就話整蛋卷；以我嘅司法認知，係兩樣嘢嚟㗎喎。」最後駁回上訴人申請，原本獲准保釋的被告須即時入獄。

上訴人葉耀民（30歲）由資深大律師駱應淦代表。聆訊時葉自辯稱麵包舖遺失麵包棍，他便將家中的地拖棍改裝為麵包棍；六角匙則用於撬開麵粉機作定期清洗。葉稱案發當日帶工具回舖，路上遇警截查。麵包店店主、葉的僱主當時出庭證實說法。

「唔好當法官住喺象牙塔」

法官潘敏琦昨屢次打斷駱的陳詞，質疑上訴人的說法，「好明顯係屋企用過啦，又唔好當法官係住喺象牙之塔，做食物又點會用呢啲咁嘅工具？」對於上訴人質疑蘇官以司法認知定罪並不妥當，潘官反駁指裁判官亦擔當陪審員身份，可運用生活經驗作判斷，反問：「點解唔可以用呀？你淨係執住佢司法認知呢隻字啫！」

潘官又質疑店主聆訊時稱木棍是製作「蛋卷」所用，被告卻稱是「瑞士卷」。潘官揶揄謂：「你唔好又話我唔可以用司法認知呀！」其後談及六角匙時，潘官即再返回「瑞士卷」和「蛋卷」議題：「咁點解瑞士卷會變蛋卷？」更「建議」駱大狀：「問吓你個junior解唔解到？」潘官其後發現原審時上訴人由駱身旁的大律師陳李隆代表，再質問陳：「蛋卷同瑞士卷係咪一樣呀？」有旁聽人士不忿輕呼：「係呀！」

陳大狀反駁指，網上有資訊指兩者沒分別，並澄清麵包棍用於搓麵粉，而瑞士卷只是例子。惟潘官仍不滿，說：「唔係呀嘛……佢言之鑿鑿話係瑞士卷！」

針對上訴判刑申請，潘官強調本案於大三罷翌日發生，法庭需考慮其處境。潘官續指，上訴人到場前已有暴力破壞，惟他仍選擇逗留，更帶備防護裝備，「唯一合理推論就係裁判官嘅推論」。潘官最終駁回上訴定罪申請，並指蘇官沒犯下明顯過錯，維持原判。

案件編號：HCMA254/20