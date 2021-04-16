男記者前年11月18日凌晨在西灣河港鐵站內被截查，背囊搜出催淚彈小彈頭、手擲式催淚煙彈殻等多枚已使用的彈藥，另有鎅刀、剪刀、索帶等物，被控無牌管有彈藥和管有物品意圖摧毀財產罪。案件今續審，涉案記者踏上證人台自辯，供稱當晚到場採訪警民衝突，拾起彈殼是用作家中裝飾及新聞材料。惟控方盤問時質疑被告當日沒有穿上反光背心，現身港鐵站內其實是為了破壞站內設施，而被告身上的記者證不過是用來掩飾身份。被告不同意控方所指。裁判官王證瑜將案件押後至5月14日結案陳詞，並於6月11日裁決。

被告周敏（28歲）今自辯稱，案發時是「香港學生媒體」記者。他在案發前一晚、即前年11月17日從網上得悉西灣河發生警民衝突，於是到場採訪港鐵站設施有否被破壞。控方案情指，警員從被告背囊內搜獲多樣物品，包括5個全新口罩、3對手套另加7隻手套、電筒等等。被告今解釋指，手套、手袖、口罩等物品都是在現場拾獲，是記錄現場衝突的新聞材料。

「細個覺得有紀念價值嘅物品，都會收埋」

辯方讀出被告遭帶返警署後錄取口供的內容。他當時稱：「阿sir，啲彈殼我諗住執嚟化驗嘅。」又謂打算帶往「西灣河化驗所」化驗，他不知道不可以藏有屬於警方的彈殼。及後被告親筆在口供紙上作書面補充，指他打算將彈殼送往外國化驗所，而非「西灣河化驗所」化驗。

被告今在庭上供稱，涉案彈殼也是有意義的新聞材料，打算化驗內裏仍有多少有害物質，及後決定使用多個密實袋包裹，然後再放在住所房間內作裝飾品。

被告又自言有收藏習慣，「細個覺得有紀念價值嘅物品，都會收埋」，例如他就讀中學時甚少有機會吃麥當勞，會收集餐廳食物的包裝，例如薯條盒。被告表示，雖然當天他身穿黑色衫褲採訪，但無意參加示威。

控方指所謂「香港學生媒體」實為方便參與社運時掩飾身份

控方接受控方盤問期間，被告進一步提及他收藏的物品，例如電訊商和信用卡單據、電影票、雜誌《100毛》、施政報告、財政預算案、款式特別的汽水罐、俗稱「青蟹」的舊10元鈔票、迷你積木、蠟燭等等。控方聞言指被告談及收藏品時如數家珍，問：「你係咪唸熟咗呀？」被告答道：「我記得就講。」主控再質疑被告收藏的物品，大部份均沒有紀念價值，被告則答：「我覺得有價值。」

盤問期間，被告同意身處港鐵站大堂時沒有穿上寫有「Press」字樣的反光背心，並解釋稱他在案發前一晚在旺角採訪警民衝突期間，得悉西灣河發生衝突，甫到達太安樓時打算先行用膳，惟未幾便得悉附近發生警民衝突。他在趕急下只能掛上記者證。控方指被告沒有穿上反光背心，其實是要破壞港鐵站內設施而非執行記者工作，被告不同意。

被告同意其記者證上列明，如他人拾獲該證，應交回「香港學生媒體」，惟證件上沒有列出媒體地址；而「香港學生媒體」本身就沒有地址，也沒有註冊，亦非記協成員之一。控方隨即指出，所謂「香港學生媒體」不過是方便學生參與社運時掩飾身份之用。被告不同意此說。

被告稱現場拾獲索帶電筒與雷射筆

控方再問被告，那時警民衝突場面「多到不得了」，為何被告要拾取大量彈殼，「一兩粒都夠啦」。被告表示：「佢哋夾埋先係完整嘅一件事」，悉數收集彈殼方可完整記錄衝突。被告又稱，不時有人在衝突現場拍攝堆在一起的物品，但他以往沒有拾起那些物品。由於港島區在案發期間乏人關注，被告才拾取涉案物品，以證明案發時港島區確曾發生警民衝突。

被告又在盤問下稱，涉案索帶、電筒和雷射筆都是落在彈殼附近，由他一併拾獲。控方質問被告，當時有否考慮其行為會觸犯盜竊罪。被告則稱，該些物品當時處於被棄置的狀態，他拾起物品時亦沒遭人阻止，沒想過此舉是否盜竊。控方隨即質疑，其實涉案物品均是被告所擁有，因此不算盜竊，而被告帶備涉案物品，是為了自行或給同路人破壞港鐵站內設施；被告不同意。

控罪指被告管有9枚催淚煙榴彈彈頭、一枚催淚煙榴彈皮、23枚37/38毫米催淚煙彈殻、5枚38毫米催淚煙彈殻，卻沒有管有權牌照。他另被控管有一把瑞士萬用刀、一把鎅刀、一把剪刀、7條膠索帶和一個打火機，意圖摧毀財產。

醫生指被告受專注力不足及過度活躍症影響 無法評估行事後果

曾為被告診症的精神科醫生黃宗顯供稱，被告患有自閉症譜系障礙、專注力不足、過度活躍症、輕度抑鬱症以及中度焦慮症。被告到2歲至3歲方能說話，學習上有困難，發展較常人緩慢。雖然他理解中文能力好，惟寫作能力不佳。

黃醫生認為，被告受專注力不足及過度活躍症影響，做事容易衝動。案發時被告身為記者，他會全情投入其中，自認為行事要完全符合身份，「焦點收到好窄，淨係見到眼前嘅嘢，不能考慮其他事情」。黃醫生續稱，被告沒有能力評估行事後果和對錯，亦難以構成犯罪動機。黃又指，即使被告沒有穿上記者反光背心，也不影響其診斷。

黃醫生表示，被告自學生時代便開始儲物，其家人也稱住所內屬於被告的收藏品堆積如山，缺乏空間走動，環境有如堆填區一般。他看過被告住所的照片後，認為被告情況符合囤積症病徵。

【案件編號：ESCC2577/19】

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