壹傳媒創辦人黎智英去年12月被控勾結外國勢力，一度獲准以嚴苛條件短暫保釋，未幾在12月31日除夕夜遭撤回保釋，長期被還押在高度設防的赤柱監獄。隨着法院就8.18和8.31案，宣判黎智英共囚14個月，黎智英在獄中身份亦由「還押人士」變成「定罪在囚人士」，黎的親友每日探訪的場面或不復再。

須改穿咖啡色囚服

被捕者的還押時間雖然可計算在被定罪的刑期內，但還押和被罪人士在院所的待遇始終有差別，最大不同是親友探訪次數。

還押人士可獲親友每天探訪1次，限時15分鐘，每次不得超過2名探訪者；已定罪在囚人士的親友探訪次數則大幅縮減至每月2次，每次限時30分鐘，每次不得超過3名探訪者；但家人可向懲教署申請額外每月2次探訪。

黎智英還押期間，在院所內曾被拍攝正穿着灰色囚服，再配藍色外套；還押人士被定罪後，則要轉穿咖啡色囚服。

「私家飯」權利不再

此外，還押人士尚有權向懲教署提出由外界食物供應商提供私人膳食，即俗稱「私家飯」，但若被定罪判刑，此權利便即失去。

還押人士尚可自行購買或接受探訪者提供署方名單規定數量和款式的小食，如每星期1包香蔥薄餅、每星期2包魷魚絲、每星期2包魚皮花生；但被定罪在囚人士只能用在院所工作所得工資，從懲教院所小賣部購買。還押期間所剩的小食亦不獲保留，只能由家屬取走；最多16包香煙則可獲保留「過界」。

身份轉變，在院所內的工作安排亦有不同，如還押人士不一定需要在院所工作，甚至需向院所申請；但被判刑後即不能自行選擇工作，一切由院所安排。

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