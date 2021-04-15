在香港，八成原發性肝癌是由乙型肝炎病毒感染引致，另外大約5%是由丙型肝炎引致，其餘則由其他因素如酗酒引起，或成因不明。最近有一位50多歲的肝癌患者，在公立醫院驗血檢查顯示乙肝表面抗原（HBsAg）呈陰性，丙肝也是陰性，患者滴酒不沾，因此被視為成因不明的肝癌患者。但細問家族史後，原來他母親及哥哥皆是乙肝患者，因此他很大機會也是乙肝帶菌者。再進一步驗血檢查顯示，這位病人的乙肝表面抗體（HBsAb）及核心抗體（HBcAb）皆為陽性，顯示他曾經受到乙肝病毒感染，而實際上他的肝癌也是由乙肝病毒引起的。

血清乙肝表面抗原是最簡單、最常用的乙型肝炎診斷方法，乙肝帶菌者的乙肝表面抗原一般都是陽性，但有小部份病人的免疫系統能將大部份乙肝病毒清除，而令到血清乙肝表面抗原變陰性，肝功能也完全正常，但這些患者的肝臟可能還有少量的乙肝病毒，稱之為隱性乙肝帶菌者。當乙肝表面抗原呈陰性時，要知道自己是否隱性乙肝帶菌者，可以檢測乙肝核心抗體，因為這抗體只會在曾經受乙肝病毒感染者才會呈陽性，至於乙肝表面抗體，則可以因為自然感染或曾注射乙肝疫苗而呈陽性。

隱性乙肝帶菌者患上肝癌的風險，相對於乙肝表面抗原陽性的明顯帶菌者低，但卻比正常人為高，因為肝臟細胞曾經受到乙肝病毒的感染，細胞癌變機制可能已經啟動，就算身體免疫力最終將大部份病毒清除，也未必能防止肝癌。

隱性乙肝帶菌者還要面對另一風險，就是當免疫力下降，或是接受一些壓抑免疫力的治療，例如類固醇、癌症化療或其他抗免疫藥物，乙型肝炎病毒有機會再度活躍，乙肝病毒表面抗原也有機會由陰轉陽。因此，當隱性乙肝帶菌者接受可能降低免疫力的治療時，醫生一般都會建議服用抗乙肝病毒藥以減少病毒重新激活的機會。

在中國人口中，大部份乙肝帶菌者都是於初生嬰孩時期被母體感染引致，如果母親或兄弟姊妹是乙肝帶菌者，就算自己乙肝表面抗原是陰性，也切勿掉以輕心，必須進一步檢查乙肝表面抗體及核心抗體，以確定自己是否屬於隱性帶菌者。由於隱性乙肝帶菌者也有肝癌風險，患者最好定期進行血液及肝臟超聲波檢查，就算不幸演變成肝癌也可以早期發現，及早接受治療增加根治的機會。

香港肝癌及腸胃癌基金會網址：http://www.hklcf.org/

潘冬平教授 香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席