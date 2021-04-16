壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等多名泛民主派人士，因前年參與民陣發起的維園「8.18流水式集會」而被裁定組織及參與非法集結罪成。7名被告今早9時半於西九龍裁判法院開始求情和判刑，多名被告未到早上9時已到庭準備，其中李卓人表示，環境很黑暗，但港人會一同走過暴風雨，相信只要民心不死，必能行到一條民主自由路。有市民昨晚（15日）10時許已在法院外通宵排隊，等候今早入庭聽審，有領事館亦有派員輪籌旁聽。

接近上午9時，被告吳靄儀、何俊仁和何秀蘭已先後到達法院，吳進入法院時被大批傳媒追訪，問及其心情如何、對判刑有否信心，她未有回應。其後公民黨主席梁家傑、榮休主教陳日君樞機和前議員張超雄亦到法院聽審。由於進入法院時需要登記資料或掃描「安心出行」，不少記者嘗試追訪各被告時，被保安攔阻和勸止。

8.18案另一名被告、年屆82歲的李柱銘之後亦到庭，他被追訪拍攝後，就徐徐走到電梯進入法院。

呼籲港人牆內牆外都同行

李卓人、何俊仁和何秀蘭在庭外見傳媒。他們先叫喊「我有權示威，毋須警方批准」、「五大訴求，缺一不可」、「沒有暴徒，只有暴政」等口號。李表示，他準備坦然面對任何刑責，認為能在這兩日子與港人同行是其驕傲。他指，昨日聽了歌曲《You’ll never walk alone》，與現在的環境非常適合，稱環境很黑暗，但港人會一同走過暴風雨，呼籲港人不論在牆內牆外都同行，香港就會充滿希望，只要民心不死，必定行到一條民主自由路。

何秀蘭表示，他們不是首批政治犯，亦不會是最後一批，相信港人會更團結和互愛，這些黑暗日子終有一天過去。何俊仁表示，他們並沒有後悔，就算今日要入獄一段時間，會保持心境平靜，但同時會繼續懷有希望，呼籲港人堅持向政權「講真話」，要活在真實之中，相信黑暗日子會過去，走向更好的將來。

何秀蘭在庭外時展示她帶同到庭的3張書簽，上面寫有「餘粗平安」、「大悲大智」和「逍遙」。何指，監獄只能控制自己的肉身，心境是由自己控制，如自覺沒有傷天害理，心境仍能很自由，又稱不覺得高官心境平安。

加拿大領事館職員派員輪籌旁聽

在李卓人、何俊仁和何秀蘭步入法庭時，藍絲團體一直在庭外叫咪，呼叫「職工盟，落地獄」、「打倒肥佬黎」、「重判所有8.18罪犯」，聲浪非常大。李卓人和何俊仁登上進入法院的長電梯時，舉起「五一手勢」，民陣召集人陳皓桓帶領支持者繼續呼叫「阿人加油」。

早上9時半，繼續有大批市民在庭外排隊等候輪籌旁聽，當中包括民主黨前主席劉慧卿。加拿大駐港領事館亦有派員輪籌，其中一名職員拒絕回應何時來到法院，以至其到庭目的。

在眾被告步入法院後，藍絲團體繼續叫喊口號，有市民不滿與他們口角，多名軍裝警員隨後分隔兩批人士，其間藍絲團隊繼續如錄音機般叫喊「走狗」。

另外，8.18案中兩名認罪的被告區諾軒和梁耀忠，和於8.31港島遊行案中認罪的黎智英、李卓人及楊森，亦將於同日下午判刑。另外，法庭亦會於下午稍後處理黎智英涉及欺詐和國安法的案件。

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