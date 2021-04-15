隨着越來越多市民透過政府的接種計劃注射新冠病毒疫苗，市民對新冠疫苗亦加深了認識。近日我接觸到不少病人，都對本港現時使用的兩種新冠疫苗有一定了解，有些更能清晰說出疫苗名稱、適用年齡、兩針應相隔多少天等資訊，反映當局及醫學界早前加強宣傳推廣疫苗的相關資訊，應該算是取得一定效果。

另外，最近亦留意到多了市民查詢身體檢查的資訊，傾談之下發現當中不少人是考慮接種新冠疫苗，但又不肯定自己的健康狀況是否適合，亦有些本身患有慢性疾病的人士，不知病情是否受控，擔心接種後會有不良反應。其實不論是否考慮接種疫苗，我們都建議市民建立定期驗身的習慣，因為很多健康問題都沒有明顯症狀，通常在身體檢查時才偶然發現。

以近期接觸的病人為例，由40多歲的壯年到80多歲的長者也有。有些較年輕人士驗血後發現白血球指數略低，一般會建議他們有足夠休息並再跟進，待身體狀況較佳時才考慮打針。另外亦有「老友記」來求診時精神不俗，檢查後才發現患尿道炎，需要先醫治好急性感染。部份長期病患者的血壓、血糖及血脂指數都偏高，這些個案都要先控制好慢性病病情，待穩定後才會建議接種疫苗，亦要及早讓他們做好心理準備，接種疫苗後有機會出現諸如針口痛、肌肉痛、疲倦或發燒等副作用，打針後宜多休息。

除了與接種疫苗相關的健康狀況之外，也有一些50至60歲的病人，一直自覺健康良好，驗身時才發現已有骨質疏鬆，這些個案若非主動接受體檢，可能一直也無法發現，現在便變相可及早展開跟進治療。

市民基於接種疫苗而多了關心自己的健康狀況，總的來說也算是好事，但正如我們一直強調，市民不應只是為了是否打針才去驗身。不論任何年齡，都應要時刻注重身體健康，按醫生建議定期接受身體檢查。我經常以汽車比喻我們的身體，一部汽車要保持耐用，既取決於駕駛者的態度，亦必須定期保養及檢驗，當發現小毛病時及早處理，以免演變成嚴重故障才「入廠大修」！

蔡曉陽 中大醫院公共衞生醫學專科醫生