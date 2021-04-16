投身香港民主運動近40年、今年73歲的民主黨前主席楊森本月7日就前年8.31未經批准集結案發表「認罪但不認錯」的陳詞內容在網上瘋傳，有民主派人士亦大讚其陳詞擲地有聲，足可載入史冊，楊森在案件今天（16日）判刑前接受《蘋果》專訪，坦言沒想過陳詞會引起如此迴響，透露律師一度擔心其陳詞「太激」會影響判刑，但最終仍尊重他發表。楊森認為，外界對其陳詞的反應，反映很多港人在當前政治形勢低迷下不敢發聲，他至今堅信捷克前總統哈維爾所言：「面對強權，要用真話去對抗謊言。」

記者 林俊謙

楊森在8.31未經批准集結案判刑前兩天接受《蘋果》訪問，其間兩名疑似便衣警一度在場監視；楊離開受訪場地時，亦見有疑似警員跟蹤。近日因8.31案被法庭沒收旅遊證件的楊森透露，早前與黨友聚會時，亦發現疑似便衣警在場監視。

料難逃入獄厄運 早備日用品

因為參與前年的8.31和10.1港島遊行、10.20九龍遊行以及去年六四集會，楊森至今有4案在身，他估計即使能在8.31案獲判緩刑，稍後亦很大機會因其餘3宗自己會認罪的案件首度入獄；半生從政，由殖民地到特區，終要面對牢獄，他說妻子已到「石牆花」為他預先購買入獄所需的日用品，他早前亦特別配製一副符合懲教署標準的膠眼鏡、準備獄中閱讀的書籍，以及要求醫生為其高血壓問題先開出藥單。

判刑前夕，除了多抽時間陪伴家人，楊森坦言最放不下的是其多年來的教學工作，透露本周一（12日）完成今個學期最後兩堂導修課後，最大心願是能在8.31案獲判緩刑，以便能為學生「改埋啲卷」：「呢個係我嘅心願，因為我唔想影響教學，我都教咗大半生，我唔想影響啲學生。」

陳詞迴響大 年輕網民like

對於早前發表的「認罪不認錯」陳詞在網上瘋傳、引來迴響，楊森坦言屬意料之外，透露事後除有外媒報道其陳詞，亦有移民外國的舊同學特別透過電郵對其陳詞表示感動，不少學校同事和社運界朋友亦來電為他打氣，甚至黨友在街站籌款期間，亦有巿民表示支持其陳詞；向來不太關注他的年輕網民，也在網上分享及「畀like」。

最後親自陳詞，如為社會上了一課，楊森相信，現象反映香港當前政治形勢極為低迷下，不少港人不敢發聲，所以對有人至今堅持講真話反應特別大：「我只係講咗啲我需要講嘅嘢，可能而家（政治形勢）真係太低迷嘞。現時面對（中共）呢個全面控制，我想同香港人講，更加唔好驚。而家（香港）政制已經民主大倒退，但我哋始終要堅守香港的核心價值：民主、人權、自由、開放嘅社會、公平競爭，我哋用我哋嘅方式，勇敢地如常生活，唔好俾個政權嚇怕。」

近日正閱讀捷克前總統和劇作家哈維爾 （Václav Havel） 名作《無權力者的權力》（The Power of the Powerless）的楊森說，至今堅信哈維爾所講「面對強權，要用真話去對抗謊言」，「真嘅說話要講，如果要付出代價，自己考量吓啦，如果可以付出，就繼續堅持」。

民主黨應否參選要和港人從長計議

楊森回歸前後共出任立法局和立法會議員長達17年，更曾出任最先主張香港「民主回歸」中國的政黨匯點主席。對於香港近日經歷建制派口中的「二次回歸」，並以選舉制度「存在漏洞」為藉口大幅閹割香港選舉制度，溫和如楊森，也稱難以認同，並指區議會和立法會過去一直由建制派把持，民主派2019年區選破天荒大勝，純因林鄭政府施政失效和警方濫權，激起民憤所致。

和理非本色數十年不變，楊森認為民主黨未來是否參選，需和香港人及黨員從長計議，包括思考未來還會否想立法會存在「反對派」。表明民主派未來必定不會做「忠誠反對派」的楊森認為，民主派若只懂支持政府，稱不上是「反對派」，強調所謂「忠誠」並非向政府忠誠，「而係向巿民忠誠，忠誠站在巿民利益」。

冀民主派勿因宣誓分裂

研究政治多年的他指，民主黨若不再參選，要考慮是否轉型做壓力團體。他指兩者有明顯分別，包括政黨會派員參選、可以利用議會平台，就全港性議題表達反對聲音，以及透過選票凝聚民氣；壓力團體則大多只會就單一議題向政府施壓，亦不會派人參選。他最希望的是不論民主派政黨決定如何，都不要在目前極惡劣的政治環境下，再就議員應否宣誓及是否派員出選有內部分裂，指這只會進一步削弱民主派的力量，冀互相體諒。

而民主派即使日後再派員參選立法會，這位民主派老將相信，昔日與建制派的「六、四」得票比例不再存在，因為不少原本支持民主派的年輕選民不會再投票，只有中年或以上的選民，或仍希望立法會繼續有反對聲音者會投票。現時是社福界選委的楊森認為，選委會多個專業界別的選民基礎已由個人票變成團體票，民主派即使積極派員參選亦「無乜用」，特首選舉更是「想參與都無得參與」。

《蘋果》曾向警方查詢是否曾派便衣警員跟蹤和監視楊森，警方回覆時僅稱「不評論揣測性的指控」，並指市民若得悉或目睹有罪案發生，應盡快報案以便警方即時跟進和處理。

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