年老物業買家與原業主及地產代理串謀把物業成交價少報50萬元，欺詐稅局徵收較低金額的印花稅，最終被揭發。涉案買家早前承認串謀欺詐罪，今天被判監10星期。辯方認為判刑過重，申請保釋等候上訴，獲裁判官批准。

被告陳仲豪（75歲）報稱商人，控罪指他於2016年9月至11月30日期間，與一名業主及一名物業代理串謀欺詐稅務局，不誠實地向局方訛稱一個位於元朗的物業售價為200萬元，但實際售價為250萬元，從而誘使稅務局徵收較低的從價印花稅。

被告早前承認控罪，今天求情時承認為求慳税，以不誠實手法干犯本案，又指已償還涉案3萬元應付税項，案發後又提供協助，令同案地產經紀入罪。被告年事已高，要求法庭從輕發落，又呈上多封求情信予法庭考慮。

署理主任裁判官張潔宜判刑指，涉案數目不大也不小，但為阻嚇他人仿效欺詐税局，判處監禁式刑罰是唯一選擇。而被告於刑責上與其餘被告相同，沒有被告參與，絶不能成事，經認罪扣減後，判處10星期監禁。

辯方隨即以刑罰過重為由，申請以現金10,000元及不離開香港等擔保條件，申請保釋等候上訴，獲張官批准。

【案件編號：TMCC1516/20】

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