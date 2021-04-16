特首林鄭月娥日前提出以「疫苗氣泡」為前提，有條件放寬現行餐飲業的防疫措施，隨即有經營酒樓婚宴的譽宴集團要求員工必須於4月26日前接種第一劑疫苗及通報公司，否則被停工。政府與飲食及酒吧業界今日（16日）就疫苗氣泡措施開會，有餐飲業界代表透露，政府正設計一個申報表，讓因身體狀況不宜打疫苗的員工作申報，但不能因個人喜好選擇不接種。

不能因個人喜好獲豁免接種

政府下午與飲食及酒吧業界討論疫苗氣泡措施，香港餐飲聯業協會會長黃家和會後接受傳媒訪問說，會上業界反映了勞資雙方壓力，政府則表示正設計一個申報表，讓身體狀況不宜打疫苗的員工作申報，但據他了解不能因個人喜好獲豁免接種：「政府同我哋講設計緊申報表，個內容牽涉到身體狀況或者醫療問題等等，純粹係一個自行申報，但冇話要求好嚴謹嘅證明，唔能夠話我唔鐘意接種就唔需要接種，咁樣就唔可以。」

早前表態拒絕就範的叙福樓集團主席黃傑龍則表示，會議上政府主要重申表達他們的目標，並聆聽餐飲業界表達的困難，惟暫時未有任何承諾，但相信如有健康理由的員工應會安排豁免，但最後如何落實要等待政府公佈，暫未知會否有下次會議。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！