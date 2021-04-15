【本報訊】新入伙的火炭駿洋邨，上月被發現有大批廚房鋅盤被拆走棄置，遭質疑違反房署規定。近月新入伙的深水埗海達邨二期被揭發於單位大門、鐵閘及廚房門安裝追蹤晶片，涉及兩幢大廈，令街坊感驚訝，擔心晶片有監控目的。公屋聯會解畫指，安裝晶片是為防租戶拆走大門等設施。惟有驗樓師指，若租戶拆走丟棄大門，大廈保安員會發現，批評房署做法多此一舉。

現時不少公屋住戶會將大門及廚房門拆走，當中廚房門可能改為趟門，公屋聯會日前指，房署於新入伙的海達邨二期單位，有防火功效的大門、鐵閘及廚房門安裝晶片，目的是一旦設施被拆除棄置，房署人員可用儀器讀取資料要求租戶糾正；而房門及廁所門則無裝晶片。有網民擔心房署日後或會安裝監視器及偷聽器，惹起監控疑雲。

驗樓師嘲多餘：看更實知

記者昨在海達邨二期發現晶片被植入大門及廚房門內，鐵閘的晶片則置於頂部。在監控大時代，多名昨到海達邨睇樓的市民對加裝晶片感驚訝，程先生指曾在網上找晶片的資料，「想了解佢背後用途係咩」，擔憂有監控作用：「會唔會係一個偷聽器。」民主黨深水埗區議員鄒穎恒指，大門等設施加裝晶片有防拆走作用，但近年社會氣氛緊張，政府不獲信任致造成猜忌，希望當局交代釋疑。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，房署使用的可能是無線射頻辨識，裝入無線電天線，類似機場行李貼上的條紙，但追蹤範圍有限，現時駕易通及八達通亦有RFID，但要配合中端機及其他系統才獲進一步效用。

驗樓師詹濟南曾替公屋戶驗收新裝修，但未聞有公屋或私人樓於屋內設施安裝晶片，批房署多此一舉，「儍嘅，我諗唔明點解要裝晶片，幢樓有看更㗎嘛，拆咗道門實知道。」他認為，房署應事先說明單位有設施安裝晶片，免招懷疑。對於會否擔心安裝晶片的做法延伸至私人住宅，詹笑稱，「發展商邊有咁得閒」。

房署昨晚回覆指，2012年起所有公屋建構件已安裝無線射頻識別技術的晶片，以記錄構件的生產資料、出廠地點、日期及安裝位置，並強調租約清楚列明，事前未經房署書面同意，租戶不得改動單位內屬甲類固定裝置的隔火門，如租戶違規改動，須自費還原。