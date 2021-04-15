【本報訊】九龍灣啟德郵輪碼頭附近地盤前日發生奪命工業意外，54歲工人梁嘉健遭鐵板擊中死亡，他曾送到患癌母親留醫的聯合醫院搶救，但母子無緣相見。昨早遺孀由死者弟妹陪同認屍，哭成淚人；親屬為怕死者母親傷心過度，編造死者已到外地工作的謊言，免她受刺激。

遺孀盼得知事發經過

阿健生前侍母至孝，用盡積蓄為患胃癌母親做身體檢查，近月她癌細胞擴散至肺部及淋巴，需入住聯合醫院治療。阿健與兩名弟妹都已婚及育有小朋友，三人輪流探母。昨日事發後，母親曾詢問阿健為何沒來探望，眾人擔心母親不堪天人永隔打擊遂隱瞞死訊。據知阿健早年曾到日本工作，家人暫時以阿健出國工作為由交代，免母親每日追問。

阿健生前任地盤吊運工，是家庭經濟支柱，前日首天到啟德郵輪碼頭附近地盤工作，吊運600公斤重鐵板時，綑紮鐵板的鐵鏈鬆脫，他被墮下的鐵板擊中死亡，遺下妻子及12歲獨子。涉事地盤為新鴻基地產負責，遺孀其後獲贈生果籃，她希望知道事發經過，勿讓丈夫死得不明不白。

「蘋果日報慈善基金」將派發兩萬元緊急援助金予「梁嘉健遺屬」應急。「梁嘉健遺屬」暖流之友編號：C4729；網上捐款：http://bit.ly/applecharity。