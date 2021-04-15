【本報訊】主人寵愛毛孩，對「罐罐」營養成份尤其重視。消委會發現20款供狗隻食用的罐頭或盒裝濕糧中，八成樣本未能完全符合國際建議，其中一款「NAtUrEA無穀物鮮肉系列」鉛含量超標，長期食用或損狗隻健康。NAtUrEA代理商指，已安排所有銷售點暫時停售相關型號產品。

消委會檢視市面20款供狗隻食用的罐頭或盒裝濕糧，15款為全營養寵物食品（主食罐），5款屬補充性（副食罐），每罐或每盒售價由7至47.5元。結果發現僅四款主食罐樣本的礦物質含量完全符合三個寵物食品組織包括美國AAFCO、歐洲FEDIAF及美國國家研究委員會（NRC）訂立的相關建議。四款樣本包括「ZIWI Peak」、「AVP」、「ORGANIX」及「希爾思」。

銅鋅含量偏低或過多

其餘八成樣本的礦物質及氨基酸等營養含量均有問題，普遍有銅和鋅含量偏低或過多情況，其中主食罐「LILY’S KITCHEN」和「TOPVALU」礦物質含量問題較多，有四至五種礦物質含量未符歐美組織的建議水平，若長期作為主食，或未可為毛孩提供全面礦物質。

「almo nature」及「TOPVALU」兩款主食罐亦被發現所含的維他命D低於建議水平，消委會提醒狗隻主要透過日常膳食攝取維他命 D，若長期攝取不足，狗隻有機會出現骨質疏鬆問題。

香港寵物營養學會則指若銅攝取量不足，可能令狗隻出現小球性低色素性貧血，影響狗隻披毛，改變毛髮顏色。如狗隻缺乏鋅，則有機會導致毛髮脫落，影響免疫系統功能。

另外，副食罐「NAtUrEA無穀物鮮肉系列」檢出鉛含量為每公斤食品11.2毫克（以含水量12%計），超出歐盟每公斤相關食品含鉛量10毫克的上限。「ORGANIX」、「CANAGAN」和「LILY’S KITCHEN」三款全營養濕糧亦檢出微量鉛，狗隻長期攝入過量鉛，可能影響腦部及神經系統。「ZIWI Peak」和「K9 Natural」兩款則檢出微量三聚氰胺，但未有超出相關規定上限。

消委會總幹事黃鳳嫺指，現時本港無法例規管寵物食糧，香港應與時並進，參考外國做法設有害成份上限。

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