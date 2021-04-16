深井豪景花園去年情人節發生動物兇案，30隻動物被人從高處拋下，其中18隻不治斃命，但律政司決定不起訴涉案兩人。其中一隻倖存貓隻的新主人入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭裁定律政司的決定違反《基本法》及公眾合理期望，須予以撤銷。有動保團體申請介入案件，以提供更多有關虐畜資料，今在高院開庭聆訊。法官李運騰考慮各方陳詞後，認為有關覆核案件的許可申請尚未審理，現階段團體未能提供有效協助，故暫時拒絕其介入申請。

申請人彭樂詩（譯音）早前入稟向律政司刑事檢控專員興訟，香港愛護動物協會亦被列為相關利害團體。毛守救援有限公司（下稱「毛守」）早前向法庭申請介入本案，指律政司的檢控決定具公共重要性，而毛守作為相關專業團體，可向法庭提供更多有關虐待動物案件的背景資料。

惟李官直言，律政司並非否定案件涉及公共重要性，並因而拒絕起訴涉案人士，而是認為沒有足夠證據，質疑毛守如何能就有關爭議提供協助。若果毛守有資料可協助法庭，亦可直接向法庭提交，不需要申請介入本案。

官指欣賞毛守對拯救動物的熱誠

申請人一方表明，對毛守申請介入本案之舉抱持中立態度。申請人又向法庭表示，早於去年11月已去信愛協了解事件，卻一直沒回音，至昨日終獲愛協確認於去年8月13日始獲律政司通知不會起訴涉案兩人。此外，申請人正要求愛協確認，會否在本案中擔任積極角色。

律政司一方表明反對毛守的介入，指有關申請並不成熟，因有關司法覆核許可的申請尚未審理，覆核亦未有具體內容。律政司直指，毛守猶如將自己當作案件申請人、而非單純的介入者，甚至希望按其意願推動案件方向。

李官考慮各方陳詞後指，表明欣賞毛守對拯救動物的熱誠，但有關司法覆核許可的申請尚未審理，現階段不認為毛守可就案件提供任何協助，故暫時拒絕毛守申請，但容許毛守待有關司法覆核許可申請審結後，再考慮是否繼續申請介入。

去年2月14日，豪景花園發生懷疑動物被高處擲下案件。事隔數天，警方以涉嫌殘酷對待動物拘捕一名葉姓男子，翌日有一名報稱從事網上買賣的36歲蔡姓男子到警署協助調查，亦被警方以涉嫌殘酷對待動物拘捕。惟其後律政司指出，由於整體證據未能支持合理機會達致定罪，故決定不提出檢控。

司法覆核許可申請將於5月31日進行聆訊。

【案件編號：HCAL2346/20】

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