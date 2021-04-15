【本報訊】女律師前年9月乘的士前往旺角警署，臨抵達時在花墟附近遇上警方因應示威活動封路，她下車後拒付車費，其後涉嫌襲警及阻差辦公被捕，案件昨開審。交通警供稱當日接報處理的士司機求助，惟女乘客拒絕出示身份證並自稱律師，揚言「你咪拉我返差館」。女子被捕後突然自行倒地，激動大叫「警察打人！強姦呀！非禮呀！快啲搵人嚟救我」，又在警車上用腳𨅝警，使警員跌出車外。

被指𨅝差人出警車

女被告陳綺玲（56歲）被控前年9月3日在太子道西與園藝街交界，襲擊及故意阻撓警員鄭則安執行職務。的士司機譚滿安（譯音）供稱當晚於跑馬地接載被告往旺角警署，惟太子道西有警員封路。他應被告要求下車與警交涉，其後建議被告步行往警署，並打算收車資75元及20元來回隧道費。被告聲言只應收單程隧道費，譚解釋該車並非過海的士，被告反駁：「你玩嘢呀？我就係唔畀錢！」並即開門下車。

譚即場向交通警投訴，其後見被告躺在地上「碌嚟碌去叫救命」，但因天色已黑，故不認得其容貌。

警長梁子堅（譯音）則稱當晚旺角有示威，太子道西西行線封路，警員向涉案的士司機解釋封路原因，其後一名女乘客即被告離開車廂，此時司機亦下車指：「阿Sir，佢未畀錢就走喎。」梁向被告了解，對方稱司機還未送她到目的地，她不會付錢，又拒絕出示身份證，並自稱律師。

梁拘捕被告，警誡時被告終拿出身份證，梁稱仍會帶被告返警署，被告便無故躺在地上激動叫喊。梁與同袍帶被告上警車，她突然用腳𨅝向另一警員，梁即為她鎖上手銬。被告自行抗辯，指梁供稱在警車上發生的事完全虛構，梁否認。案件本月23日續審。

案件編號：WKCC626/20