中美新冷戰自奧巴馬時代醞釀，到特朗普時代全面爆發。北京及無數小粉紅在特朗普下台前後彈冠相慶，一度以為拜登他老人家上台後可喘一口氣，冷戰暫時休兵，制裁或可解除。他們基本上漠視特朗普任內最厲害的可持續對華政策，並非各項制裁，而是徹底結束了幾十年來民主與共和兩黨，在對華及兩岸問題上，一個紅臉一個白臉的分裂局面。在繼續承認一個中國的前提下，形成兩黨團結一致，槍口一致對華，重新扶持台灣在國際上的獨特地位。

在東海、南海主權糾紛中，美國逐漸拋棄沿襲下來的戰略模糊，公開選邊站，以多元化手段削弱中國對這兩個熱點的影響力，進一步拉攏印太戰略夥伴共同維權。甚至動員北約海軍不遠萬里而來，形成以美國、日本、澳洲、印度為核心的印太北約內循環，加上英國、法國、德國、加拿大的北約外循環，兩環共同圍堵中國一帶一路的戰略格局。換言之在簽署庚子賠款120周年時，新八國聯軍已經隱隱然成形。這到底是誰之過？單靠美國能有如此大的影響力嗎？

西方兵聖克勞塞維茨說：「軍事是政治的延續。」它自然也是外交的延續。在不知深淺、四面樹敵，為軍方添煩添亂的戰狼外交主導下，中國外交部近年比國防部更似國防部，把一切外交場合化作文革式批鬥會，還要天天在全球鬧事。加上大外宣、新媒體方式舉行批鬥會，與外國人鬥其樂無窮，而新式武器就是疫苗外交。

至於以習思想武裝起來的解放軍，自以為成了一支戰無不勝的習家軍，隨着戰狼外交節拍起舞，一文一武大唱雙簧。在全球有理智人士眼中，文革全球化令人不寒而慄，最後只會苦了14億人。今天正在軍國主義康莊大道闊步前進的中國軍隊，正漸變為冷戰時期自己與世界人民曾共同反對的修正主義與社會帝國主義。

鄧小平生前定調的韜光養晦戰略，已被拋到九霄雲外，代之以「利益邊疆說」，即國家利益在哪裏，中國的邊疆就在哪裏，中國軍隊便應該在那裏。從習時代軍方言行可見，中國威脅論並非外國人可炮製，起碼不是西方一個巴掌拍得響的。一個政黨、一個民族、一個領袖、一支軍隊，都應該有自省與謙卑，但今天的中國還有嗎？有的只是老子天下第一，老子凡事正確。遠的不說，香港問題就是這種天朝主義思想的樣板，能不令全世界心寒乎？

四處樹敵 不懂合縱連橫

大國崛起可理解，但在現代社會應該文明崛起。佔全球主導地位的舊帝國，防範盲目冒進的後起新帝國乃理所當然。易位而處中國也會如此對待美國，這是人性本惡，也是人之常情。何況雙方價值觀差天共地，欠缺互信又利益相左，當然一山難藏二虎，修昔底德陷阱不幸言中。崛起從來不易，若介意別人說三道四與猜疑，乾脆不要崛起好了，現已證明這個國度沒有崛起的自信。

盲目挑戰既定國際秩序，頭號對手還要是美國。更荒謬的是四處樹敵，不懂合縱連橫。在超過一個戰略方向與眾多對手為敵，歷來乃兵家大忌，即使其仰慕的大秦也不會如此。美國、台灣、日本、印度、東盟、澳洲、北約、反恐；東海、南海、印度洋、青藏高原；釣魚台、台海、南沙、藏南；還要防範朝鮮半島、阿富汗和緬甸生變，對內重兵設防新疆。如此架勢連美軍也獨力難支，何況解放軍？拿破崙帝國、德意志帝國、納粹德國、日本帝國是如何收場的？全盛時期的蘇維埃帝國要支援世界霸業，但一場阿富汗戰爭已令巨人倒下，支援過拉登反蘇大業的解放軍，不會忘記了吧？

台海、南海局勢嚴峻已常態化，只靠美帝能夠無風起浪？近期熱議是美艦近攝遼寧艦，艦長悠閒五毛火。這張照片在戰術和技術背後有巨大的解讀空間，希望五毛好好學習，天天自省，為何美艦「恰巧」出現該處？時間、海域、周邊環境有研究過嗎？飛機天天擾台煞是壯觀，那人家突然擾艦也不必大驚小怪吧？中美兩艦相向同行，軍事透明度一葉知秋。宣傳戰由美軍一位下士攝影師獨佔鰲頭，中方至今噤若寒蟬。心理戰結果一目了然，不必靠阿Q式嘴炮自吹自擂。美軍的巧實力和硬實力都擺在那裏，只怕有人仍然掩耳盜鈴。識時務者為俊傑，任何時候應該毋忘以和為貴的初心。

黃東

軍事評論員