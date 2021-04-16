壹傳媒創辦人黎智英、職工盟秘書長李卓人及民主黨前主席楊森因參與前年8.31「基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，被控參與未經批准集結，早前三人選擇認罪，法庭今午判刑。楊森在妻女陪同下應訊，「我預咗坐」，他雙手舉起V字手勢，呼籲香港人不要放棄，緊守崗位，「大家唔好低頭，抬起個頭做人」。

楊森今午約2時許抵達法院，妻子和女兒在兩旁。他說不論判刑結果如何，「有冇信心都照做，我哋唔會放棄，以和平理性非暴力緊守崗位，大家對住當權者，唔好放棄本身嘅權利」。對判刑他處之泰然，「我做得出就付出，我唔會逃避」，相信總會見到光明，「我哋只係做我哋應該做嘅嘢，講我哋應該講嘅說話，我哋用真說話面對謊言」。

他說，除8.31集結案外，仍有數宗案件在身，「所以我預咗坐」，家人也在「石牆花」準備好獄中物資，「我做晒心理準備」。他感謝家人的支持和體諒，「亦希望香港人係咁，好勇敢咁過平常生活，唔好畀當權者嚇怕，佢全面管治，我哋就努力緊守崗位」。

串謀欺詐案今再訊

此外，警方去年8月派逾200警力硬闖蘋果日報大樓搜查，並以涉嫌違反港版國安法及串謀欺詐等罪名，高調拘捕壹傳媒創辦人黎智英等多名高層。其後黎智英、財務總監周達權和行政總監黃偉強遭警方落案控告，涉違反工業邨用地租賃條款，欺詐科技園公司，其中黎不獲保釋。

案件今午在西九龍裁判法院再訊，周達權和黃偉強近2時抵達法院，壹傳媒多名高層亦到庭旁聽，包括《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉等。

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