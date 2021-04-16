三名年齡介乎15歲至18歲少年，去年持刀行劫三間便利店，掠走近1.1萬元，早前在高等法院認罪，當中兩人被判入教導所。餘下患有讀寫障礙、過度活躍症的18歲案中主腦，還柙至今日判刑。暫委法官游德康指被告自小不幸患病，學業差兼受朋輩揶揄，最終結交損友及染上毒癮，希望他可於羈押期間戒毒及處理性格問題，最終判他入教導所，並叮囑他不可放棄自己，「時間尚早，你年紀尚輕，你媽媽都支持你；你唔係孤軍作戰，但你要作戰」。

18歲被告邱日山與同案另外兩名15歲及16歲青年均報稱無業。他們早前承認兩項搶劫及一項企圖搶劫罪，案中兩名青年被告被判入教導所，邱姓被告則押後至今日判刑。

母親自陳詞「讀唔到書，所以一路搞好多嘢出嚟」

被告母親在暫委法官游德康查問下，在公眾席上親自陳詞，指兒子性格有很大缺陷，患有讀寫障礙，令其成績不濟，「讀唔到書，所以一路搞好多嘢出嚟」，希望法庭可給予他機會繼續學業。

法官表明，判刑的出發點不單是懲罰，更是協助被告重新起步，叮囑「唔好（將病情）當成缺陷，每個人都有唔同問題要面對，冇人係完美，我都有自己嘅問題」，重要是知道問題所在。

被告聞言表示，以前不明白情況起伏及易怒的原因，與心理專家溝通後，現已知道如何與人溝通，並承諾日後遇事會找家人傾訴。法官再叮囑他，出獄後要小心，免交損友，「你喺社會上會遇到唔同嘅人，唔係個個都係好人，唔好又行返同一條路」。

游官引述報告透露，被告於中二輟學，曾任職酒樓樓面及物流工人，收入不穩定。被告自小有學習障礙，另有過度活躍症及專注力缺乏症，曾向精神科求診及服藥，但於案發前數個月沒再覆診。被告因毒癮而陷入財政困難，加上受三合會影響，令他多次犯案「搵快錢」，並夢想可藉此開展事業。他因毒癮發作而干犯本案，打算用涉案款項購買可卡因。

游官又引述被告的心理報告指他易怒、具侵略性、自信心低落，且有反社會型人格障礙，腦海中有不道德思想，傾向以暴力處理問題，具重犯風險。報告建議應盡早為被告提供復康治療，讓他重回正軌。

官指本港教育制度缺乏彈性 令被告並不享受學習

游官坦言判刑非常困難，因被告並非首次犯案，更曾因違反感化令而遭加刑。雖然他干犯本案時年僅17歲，但比同案兩名被告年長，而他明顯沒有好好利用法庭以前給予的機會。

惟另一方面，被告的成長不幸，患有讀寫障礙及過度活躍症，令他在香港這缺乏彈性的教育制度中，不能享受學習過程，導致自信心下降。而且被告在校內交不到朋友，更被同學欺凌及揶揄，最終只能在三合會找到願意接受他的損友，以為罔顧法律可獲得尊敬，更染上毒癮。

游官希望被告意識到問題後可有效地處理，相信他在羈留期間沒法接觸毒品，有助他戒毒及處理性格問題，減低重犯機會。游官最終判被告入教導所，並寄語他不要重蹈覆轍，「我唔希望喺度再見到你，你唔可以放棄自己。」

【案件編號：HCCC244/20】

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