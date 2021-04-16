網媒「娛賓」一名女記者去年母親節深夜採訪期間，在公園女廁拍攝被捕人士，其間疑遭防暴警施用暴力，包括跪頸及以胡椒噴霧「噴完一支又一支」，女記者一度休克及失禁，最終反被控抗拒警員執行職務罪，有警員事後更稱以為女記者是擅闖女廁偷拍的男人。案件今早續審，被告不自辯，但當日身處女廁內的被捕女子作供，聲言被告甫出聲便已認出她是女性。當時被告在廁所拍攝，更向警方表示：「我係記者，我有採訪權。」

被告何家欣（27歲）被控於去年5月11日在旺角洗衣街花園公廁的女廁內，抗拒在正當執行職務的警務人員，分別為女警18366劉曦晨、警長58604徐啟迪、警員18258鄭相平，以及警員24262李廸燊。

王姓證人報稱為自僱人士，在旺角經營化妝品店。事發當晚為母親節，她吃飯後駕車到旺角，準備返店舖埋數。她將車停在花園街路邊，行返公司期間遭警方指涉非法集結而被捕，惟至今仍未遭警方起訴。

王續稱，當晚被捕後，她與另一名被捕女子需要如廁，由女警帶到洗衣街公園公廁。如廁後她洗手，從洗手盤的鏡中看到身穿黃白色反光衣的被告身處近女廁門口的位置，拿著相機，向她的方向拍照。

女警見狀，向被告表示「呢度唔畀影相」，被告則稱「我係記者，我有採訪權」。女警則重申女廁不准拍照。

指「警方冇搵過我」

王指被告「一出聲」，她便認出被告為女性。及後被告與女警為拍照問題爭論，有男警增援進入廁所，她與另一被捕女子則被警方帶走，其間聽到被告大叫「救命」、「我係記者，我有採訪權」，亦聞到嗆鼻氣味。她稱辯方律師最近聯絡她出庭，惟「警方冇搵過我」。

王接受控方盤問時指，被告身型略胖，蓄半馬尾髮型，從其打扮「第一眼就知係女性」。控方指王曾指「一出聲」便認出被告是女性，為何盤問時改口指「第一眼」便認出；王指「你問得detail啲」、「我睇下打扮、外貌及身型，判斷佢係一位女士」。

控方指有記者在廁所拍照，問王覺得是否合理？王指自己當時被捕，情況特殊，認為被告在廁所拍照屬正常，又指當時旺角有警方及示威者出現，她已習以為常。

王續稱，她沒問辯方律師是如何找到她。當控方問王是否主動聯絡辯方律師，王答「唔記得」。控方追問王有否在網站或社交媒體見過有人作出呼籲，若市民當時身在事發現場並看到事件經過或拍下影片，便聯絡某人，王則答「不清楚」。控方質疑王沒說出公廁發生的全部事實，王不同意。

主任裁判官嚴舜儀下令控辯雙方須依時呈交書面結案陳詞，並押後至6月3日讓雙方作口頭補充。

【案件編號：KCCC2829/20】

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