【本報訊】47名民主派因參加初選被控違反國安法下的串謀顛覆政權罪，除11人獲准保釋，其餘36人未審先囚繼續還柙。昨晨劉慧卿及郭家麒妻子到赤柱監獄探訪，劉慧卿探訪林卓廷後表示他「精神幾好」。林卓廷fb小編發文指林做「收信師/覆信師」好開心，而劉頴匡女友黃于喬昨晨身穿英超球隊車路士主場波衫探望，告知該隊已晉級歐聯四強。

劉頴匡欲進修

身在赤柱監獄的林卓廷早前召喚寫信師後，這幾天收到過百封信，林的fb小編指他化身覆信師，「最近寫咗16封長信敬覆各位好友，雖然好攰，但佢非常開心。」多得小編早前提醒，市民知道林喜歡Beyond的歌，瞬間他已收到大部份Beyond歌曲的歌詞。小編續呼籲市民「塞爆」林的信箱，「可以寄其他歌手樂隊嘅歌，新舊不拘，電台播緊嘅新歌歌詞都ok，因為佢平時有聽收音機的。」並提醒市民欲收到林的回信，可將回郵地址寫在信紙。

劉頴匡女友黃于喬昨日現身荔枝角收押所探監，她身穿劉的愛隊英超車路士主場藍色波衫，因為前日忘記滙報車仔進入歐聯四強，「所以今日專程着件波衫，睇吓佢知唔知我想講乜。」

她指劉頴匡稱「好想好想讀書或自我增值，唔想浪費時間。但礙於刑期不定，而且還押中，冇得申請懲教安排嘅課程。」她正想知如何申請自資課程，讓他們在這段期間內進修。