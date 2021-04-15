【本報訊】因初選案還柙至今的楊岳橋，譚文豪及郭家麒，早前已宣佈退出公民黨，他們昨與同樣涉案但獲准保釋的公民黨前成員李予信，向前黨友發聯署信件。他們指保釋期間已提出解散公民黨，強調政治事實可見，公民黨已經完成歷史任務，又指近日得悉公民黨決定不解散，只能冀前黨友在保障自身安全前提下繼續服務港人，也重申他們已經退出政壇。公民黨主席梁家傑則表示，保留公民黨是經反覆及深入討論的決定，公民黨會積極重整發展方向。

四人在「致公民黨各兄弟姊妹 」信件中，先稱保釋期間忽爾退黨，遺憾未能好好道別，感謝黨友多年來照顧。其後提及當中三人在囚，直言無論人前表現得多樂觀堅強，身陷囹圄必不好受，「午夜夢迴，每當想起家中老少，總不能自已」；無了期的等待、或以年計的漫長審訊面前，「我們的心神正一天一天被消磨」，也稱家中老少苦等後隔着玻璃探訪的15分鐘，不會是輕鬆過程，隨審訊而來的財政問題亦有壓力，「只有真正進來才會知道，做好坐監的準備這個想法，是多麼沉重。」

「只有真正進來才會知道，做好坐監的準備這個想法，是多麼沉重。」

他們指，從報章中得知公民黨曾討論去向，雖已非黨內人士，仍想表達意見，透露早前保釋審訊時已經提出解散公民黨，指有關想法非突然出現，由去年立會選舉四名公民黨員被取消參選資格，其後三位公民黨立法會議員被DQ；加上郭家麒、譚文豪的保釋結果及當時法庭和控方的態度，明顯公民黨在立法會層面再無參政空間，身處區議會的黨友也可能面臨同樣命運：「寫在牆上的政治事實是：公民黨已經完成了歷史任務。」

「當一切過去後，我們只願回歸平淡的做個平凡人。」

在公民黨開會討論解散與否前，四人曾從各種渠道向黨內人士表達，希望領導層能審慎考慮黨的去向，但最終仍決定「保留公民黨」。他們稱，理解是基於自身風險和目前政治環境的評估，但亦非常關切前黨友安危，冀能在自身安全下繼續服務市民，並提及公民黨即將面對區議員宣誓問題，「抉擇已是刻不容緩」。

還柙中三人重提已經明確表示退出政壇，從政生涯亦已畫上句號，重申社交平台已在3月份永久停止運作，今後亦不會公開評論政治事件，亦不會接觸海外組織討論港務，「當一切過去後，我們只願回歸平淡的做個平凡人」：「AY（楊） 會返回他的法律專業，也希望在商業方面發展；JT（譚） 將回去茶餐廳的崗位繼續努力，做龍鳳B的好爸爸；KK（郭）也許能繼續懸壺，又或者好好過其退休生活；阿信將繼續努力完成其法律專業的進修，並好好照顧年邁的父母」，強調在政治路途上，大家應不再有機會碰面，祝願曾經一起奮鬥及堅持過的前黨友平安。

公民黨主席梁家傑透過社交網站發文回應信件，他表示，解散公民黨的想法經「現有黨員曾多番在黨內真誠溝通」，「經歷反覆及深入討論後決定保留公民黨，並積極重整發展方向」。他再感謝曾經和繼續為公民黨貢獻的人，並指「願繼續與香港人和公義良知並行。」