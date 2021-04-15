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【本報訊】六旬司機去年1月在中環「天下制裁」集會現場附近，被指襲擊速龍警員，遭多名警員制服拘捕，頭破血流，同年8月被裁定襲警罪成，判監一個月。司機不服定罪和判刑，找來新證據片段向高等法院提出上訴，力陳非但沒有襲警，反而遭警員叉頸。法官陳慶偉昨指片段內容無助推翻定罪，不接納他遭叉頸才自衞還擊的說法，駁回上訴，司機庭上拍掌向法官稱：「我讚美你！」惟惹來陳官不滿，警告司機「你剛才嘅舉動可以構成藐視法庭」。法官最終凝視司機良久後宣佈休庭。

法官陳慶偉庭上宣佈上訴結果，指考慮過雙方陳詞及上訴理據、最重要是新提交的案發當日拍攝片段後，認為無論定罪或刑期上訴均理據不足。犯人欄內的上訴人施振英（61歲）聞判即大力拍掌六下，並向陳官豎起拇指。陳官沉默兩秒後問施是何用意，施回應「我讚美你」，但陳官質疑「似乎你唔係好滿意個結果」，施否認，更稱：「全香港市民都滿意你！」惟陳官沉默良久表示施的舉動可構成藐視法庭。最終律師以手勢示意施冷靜，施再沒答話，陳官才宣佈休庭。

施被帶入囚室前，旁聽人士大叫：「施生，頂住呀！」施則叮囑兒子謂：「睇住你媽咪呀！」施的兒子在庭外稱，上訴聆訊時「睇到個官咁態度，都冇乜寄望」，只是家人和父親仍心存希望，最終希望落空。

陳官在判詞中指，上訴方新增證據片段與審訊呈堂影片內容大致脗合，分別只在拍攝角度不同，但相關片段其實早已存在，亦知來源，不難找到，直指上訴方沒有盡力尋找，無法解釋為何在原審時提交不到。

判詞指上訴方雞蛋裏挑骨頭

上訴方指稱遭警員叉頸才自衞還擊的說法，陳官指在上訴時才首次依賴新證據提出，做法不值得鼓勵，也欠公允。他雖同意新增證據內容與警員證供有出入，譬如未見到警員被推之後曾後退一步，亦不見施有從下而上揮拳，惟整體而言警員所述的都是正確。而施突然猛力使勁將警員搭在他肩膊上的手撥開，可視作抗拒警務人員或襲警。

判詞續指，上訴方將證供上的一些細節放大，「雞蛋裏挑骨頭」，無疑能找出細節上的出入，但根本不足以改變定罪決定，裁判官的事實裁斷並沒有犯邏輯錯誤，也沒有內含任何不可能之處。

刑罰方面，判詞指施當日在馬路上慢條斯理步行，即使不構成挑釁，也顯然有意拖慢警方行動，甚或挑戰警方行使的權力。縱使他沒有預謀犯案，但也完全沒必要對警員使用武力，判處短期監禁屬無可厚非，故定罪和刑期上訴皆駁回。

案件編號：HCMA250/20