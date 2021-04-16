香港康體場地供不應求，政府的預訂場地政策屢被批評縱容炒場黨，康樂及文化事務署今日宣佈，5月1日（周六）起推出新措施，打擊懷疑「炒場」活動。新措施列明，租用場地人士若預計未能如期使用已租訂的收費康體設施，須至少於用場日期前一天取消，如未能及時取消又未有使用設施，會被視作一次「不取場」違規紀錄，任何租用人在連續30天內累積兩次違規紀錄，將被禁止預訂康文署收費康體設施90天。

現時場地使用規則容許非租用人以俗稱「執雞」方式，在同日被取消預訂的空置時段，免費使用場地設施。康文署指，針對租用人可能濫用有關「執雞」安排，故意於用場當天才取消場地預訂，從而進行懷疑的「炒場」活動，因此設立「不取場」違規紀錄的新措施。

新措施列明，康體場地租用人若預計未能如期使用已租訂的收費康體設施，須至少於用場日期前一天取消，取消後所騰出的時段會在翌日凌晨1時於康文署網頁公佈，並於同日上午7時30分開始經「康體通」供市民以先到先得的方式重新預訂。如租用人未能及時完成取消租訂程序而最後沒有如期使用設施，會被視作一次「不取場」違規紀錄，任何租用人在連續30天的期間累積兩次「不取場」違規紀錄，會在第二次不取場日期當天起計的第三天開始，被禁止預訂康文署的收費康體設施90天。

不符場租優惠資格而未補付差額者 禁租場90天

康文署同日又實施另一項新措施，以打擊「濫用優惠收費」的情況。現時租用人如享用優惠收費價格租用康體設施，租用人及所有同場使用設施的人士均須符合相關資格。若任何一名使用者不符資格，租用人即不可以優惠收費的價格租用該設施，並須在取場前補付場租差額。例如一名可享用優惠收費資格的學生打算租用羽毛球場，與其成年友人一同用場，該學生須以正價租場。新措施將加入罰則，若有關租用人在取場前未有補付場租差額，會被暫停預訂收費康體設施資格90天。但新安排不影響殘疾人士現時可與一名同行照料者陪同使用設施，他們仍可繼續以優惠價預訂設施。

康文署發言人表示，新措施相信可進一步打擊康體設施懷疑「炒場」活動，署方會繼續密切留意情況，有需要時推出更多針對性措施。

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