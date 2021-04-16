特殊學校教學助理去年武漢肺炎肆虐停課期間，主動向學生家長提議可向學生提供功課輔導，惟及後涉於住所內藉詞跟10歲輕度弱智女生玩「鬥快除衫」，趁機非禮，事後被控向16歲以下的兒童作猥褻行為罪。案件今續審，女事主接受辯方盤問突然推翻口供，聲言被告沒有叫她脫衣。裁判官鄭紀航即日裁決指，被告帶同有智力問題的年幼事主到其住所，行為惹人懷疑，惟基於事主供詞不一致，唯有裁定被告罪名不成立。

控罪指，被告司徒卓賢（40歲）於去年4月23日在小西灣藍灣半島一個單位內向10歲女童X作出猥褻行為。

事主母親Y早前供稱，當日接回女兒後，問她有否除口罩，X答稱：「冇除口罩，不過有除衫、除外套、除褲、除底褲。」X在母親追問下續稱：「司徒sir叫我除衫睇下邊個同學除衫快。」惟現場並無其他同學。X又謂，被告當時沒脫衣，也沒有攬、錫或者與X上床等行為，並指「除完衫後，好快著返，身都未凍已著返」。

女童X今透過視像系統作供，並接受辯方盤問。惟X稱被告沒有叫她脫衣。她在控方覆問下亦稱，被告沒有脫下其衣服。辯方中段陳詞直指控方證據薄弱，法庭應裁定案件表證不成立。被告不作供，也不傳召證人。

鄭官迅即裁決指，被告身為成年教學助理，帶同有智力問題的年幼事主到其住所，行為十分可疑；但由於事主證供不一致，控方未能成功舉證，故裁定被告脫罪。

【案件編號：ESCC2133/20】

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