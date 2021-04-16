警方以「未經批准集結」罪名起訴示威者，近年法庭刑罰隨反送中運動案件後越見嚴厲，早期政府用此例檢控社運人士，判罰較輕，多處以罰款、緩刑、監禁亦僅數星期計。

2011年多宗非法集結案多判罰款或緩刑

2011年，8名示威者葉寶琳、王浩賢、朱凱廸等人因六四集會後，未向警方預先申請下遊行到北角警署，被裁定非法集結、參與未經批准集結等9罪罪成。葉、王兩人判監4星期緩刑1年，分別罰款3,000元及2,400元；另外6人判罰款800至2,400元。

同年7.1遊行晚上，立法會前議員黃毓民及陳偉業7.1遊行後，召集示威者繼續前往禮賓府示威，非法集結、召集未經批准集會、明知而參加未經批准集結罪成，後面兩罪黃及陳各判罰4,800元，非法集結罪分別判監6及5星期、緩刑14及12個月，但二人後來上訴得直獲撤非法集結罪。

同一運動中社運人士陳玉峰被控參與未經批准集結，陳不認罪，最終在控辯雙方同意下獲准自簽2,000元及守行為12個月。

黃之鋒包圍警總案判13.5個月

惟至2019年爆發反送中示威，一旦罪成刑罰明顯「大躍進」。除了今日判刑的8.18集結案和8.31港島遊行案，前年6月21日前香港眾志成員黃之鋒、林朗彥和周庭包圍警總案，被控煽惑、組織及參與未經批准集結，三人認罪，分別被判處13.5個月、7個月和10個月的刑期。

整場運動首名被檢控的「佔中畫家」潘浩超，亦被控同一天在灣仔警署外參與未經批准集結、損壞警署牆身及扶手電梯及襲擊7名警員，被控9項罪名共判囚21個月，其中參與未經批准集結罪被判囚10個月。

警清場以涉參與未經批准集結大圍捕

早於雨傘運動後，已有多名政界人士包括前議員張超雄、學運代表周永康等曾被警方以未經批准集結相關罪名拘捕，但多人踢保後獲無條件釋放。

反送中後，警方多次以該罪名拘捕示威者，前年7月「光復元朗」遊行申請人鍾健平便一度因涉嫌組織未經批准集結被捕，他其後踢保，獲不落案起訴，離開警署後遭人用鐵通雨傘襲擊。

前年8.31太子站、12月平安夜遊行，警方清場時都以涉嫌參與未經批准集結等罪圍捕數十和逾百人。

去年六四維園晚會參與者，包括今日被判囚的黎智英、李卓人等13人，以及7.1遊行包括時任立法會議員胡志偉、朱凱廸、時任民陣副召集人陳皓桓等8人，都因集會和遊行不獲警方批准，繼續參與活動而其後遭以煽惑他人參與未經批准集結、或參與未經批准集結罪名起訴。

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