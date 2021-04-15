【本報訊】前年太子港鐵站8.31事件三個月，旺角一帶有人堵路。餐廳男工被控當日參與非法集結並且管有雷射筆，辯方指他有讀寫障礙，在警員引導下才作出假招認。裁判官黃士翔早前裁決時，拒絕剔除被告招認內容，進而根據被告的招認裁定他非法集結罪成，管有攻擊性武器則罪脫。黃官昨稱，被告有讀寫障礙不構成嚴重智商缺陷，無損認知案情的嚴重，不能作減刑因素，判監八個月。

被告呂葆華（33歲）被裁定前年12月1日在旺角非法集結罪成。辯方指被告的背景及心理報告均正面，報告認為被告再犯機會不高。被告稱沒參與暴力事件，但承認曾叫口號。

紀念8.31「敏感可挑動情緒」

黃官指，參考最近多宗覆核案的判刑原則，及本案是由網上號召紀念8.31而起，認為敏感日子可以挑動情緒；現場有多達百人，有人掟雜物及汽油彈，認為汽油彈必然是預先準備，亦對現場人身財物安全有風險。

而案發的彌敦道及亞皆老街是繁忙街道，警方曾發出警告及發射催淚彈，但人群不散，被告身穿黑衫口罩在人群逗留兩小時，並曾呼叫「死黑警」等咒罵語句，以八個月作量刑起點，指被告有讀寫障礙並不構成減刑因素。

案件早前審訊時，辯方指警員拒絕被告見律師的要求，更有警員稱「你係曱甴，唔使搵律師」，並指被告不明白羈留人士通知書內所述的權利。惟黃官裁決指，被告在庭上讀出相關條文時能明白內容，警員亦從沒威逼利誘他招認或教他作答，故據其招認，裁定他非法集結罪成。

案件編號：WKCC2323/20