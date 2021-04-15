面臨數十萬劑科興疫苗的到期日逼近，特首林鄭為求達到中央的「硬命令」，在最新公佈的社交限制措施中，竟然想出「奇招」，以全部食肆員工接種疫苗換取進一步復業，想像全港約有24萬飲食業從業員，若能全面接種兩劑疫苗的話，港府的「清針」壓力定必大減。

眾所周知，疫苗不是適合所有人士接種，若本身有長期病患，如糖尿病、高血壓等，均須自行考慮接種風險。以科興疫苗為例，直至本月13日為止，有超過35萬人次接種，而異常報告則為591宗，懷疑死亡個案為14宗，可是，按政府疫苗委員會的「判斷」後，所有死亡、異常、面癱等個案，均與接種疫苗無關，市民風險自負，而政府設立的疫苗接種保障基金可謂形同虛設。

港府把抗疫責任轉嫁到打工階層身上，已非第一次。教育局上月亦曾向全港學校提出建議，表示若學校希望全面復課，需要全體職員參與強制檢測，此舉陷學校、家長及教師於三難局面，大部份學校為爭取復課，最後都是逼迫教職員就範。當然，強制檢測的風險，局限於市民對政府的不信任，不願向其提供生物檢測資料，尚算對身體並無直接損害。

如今港府可謂變本加厲，索性以接種疫苗為籌碼，使飲食業員工進退失據，日前更傳出有連鎖婚宴集團要求員工必須接種新冠疫苗，否則必須於本月底停工。此等安排形同「工作歧視」。另一餐飲集團的主席黃傑龍坦言，政府此等安排，形同要求僱主「我想做生意，你（員工）要打針」一樣，前述連鎖婚宴集團的安排，便是一例。而不論員工接種何種疫苗，風險一樣存在，所有對身體的損害均要自負，特別是因未知的副作用，而引致「手停口停」的經濟負擔。

再者，在《僱員補償條例》的規定下，武漢肺炎本來就不屬「職業病」，即使僱員在工作間染病，也不會得到賠償。同樣地，因接種疫苗引起的併發症，除了不會被疫苗委員會承認外，《條例》同樣也不會視之為工傷個案，可見僱員若非出於自願接種疫苗，背後須承擔多重風險。

「疫苗氣泡」本身的前設，是在於疫苗有足夠的保護率，而按同樣接種科興疫苗的巴西作出的研究數據顯示，科興經修訂後保護率僅達50.7%，比起復必泰的同期研究，足足差45個百分點，再加上多個接種科興疫苗的國家如巴西、智利等感染率不跌反升，試問政府是以何種判斷，認為食肆員工接種現有疫苗，就等同能夠逐步放寬食肆營業？即使是，何以不是強制接種保護率較強的疫苗？相信答案就只有港府自己知道。

家興

自由撰稿人