中央港澳工作領導小組辦公室、國務院港澳辦今在中共中央委員會主辦的刊物《求是》雜誌網撰文，指中央堅定支持港府「依法追究」黎智英、戴耀廷、黃之鋒等「反中亂港骨幹分子」的犯罪行為，並且在教育、傳媒等領域推進「撥亂反正」工作，讓香港局勢迎來由亂及治，走上正軌。

警務處處長鄧炳強昨日已不點名批評《蘋果日報》，《大公報》今日又以評論文章主張取締《蘋果》。

中央港澳工作領導小組辦室及港澳辦今日亦在《求是》撰文，先形容前年的反修例運動為「港版顏色革命」，因其間出現「港獨、黑暴、攬抄」等激進破壞活動，又有「各種激進破壞活動肆無忌憚，外國勢力指手畫腳、深度干預」，目的「不僅是要奪取香港管治權、搞亂香港，而且企圖搞亂內地，顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度」 。

死撐修改選舉制度

文章續為北京訂立的《港區國安法》和「完善」選舉制度背書，認為香港的選舉制度隨著發展，逐漸凸顯其漏洞及缺陷，包括「行政長官和立法會產生辦法長期處於不確定狀態」，更有反中亂港勢力「打著民主的幌子，以盡快實行『雙普選』為口號，不斷煽惑民意、煽動對抗留下了空間」，再加上香港原有的選舉制度讓反中亂港勢力者有機可乘，容許他們前年以「舞弊、暴力、脅迫、恐嚇」等手段透過選舉進入區議會，肆意妄為將區議會變為「煽動對抗、大搞政治操弄的高度政治化組織」。

「支持港府於教育及傳媒等領域撥亂反正」

同時，文章亦斥責有部分人士「濫用職權，將區議會變成宣揚『港獨』思想、進行顛覆活動的平台」，更組織初選、宣稱「真攬抄十步曲」，「妄圖控制立法會和行政長官選委會，進而實行他們以『禍國亂港』為目的的奪權計劃」，因此「完善」香港選舉制度、落實「愛國者治港」、全面貫徹「一國兩制」方針。才能讓香港行穩致遠及長治久安的治本之策。

之後文章更明言，中央堅定支持港府「依法追究黎智英、戴耀廷、黃之鋒等反中亂港骨幹份子的犯罪行為，在教育、傳媒等領域推進撥亂反正工作」。

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