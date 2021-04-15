【索償案】【本報訊】now新聞台工程人員李小龍2014年在佔旺區採訪期間，突被警員搶走鋁梯，遭指控襲警被捕。李稱被制服時遭警員施襲，入稟向警方索償。案件昨第六天審訊，當日偕李採訪的記者作供，形容警員「順手牽羊」企圖搶梯，又稱從警察防線的罅隙，見李被警員按在地上拳打腳踢。

記者仇志榮在書面供詞中形容涉案警員「順手牽羊」搶走鋁梯，法官李樹旭昨傳召仇之前，先向代表原告的外籍資深大狀林孟達解釋，該成語定義應為「隨便順勢取走他人財物」。

警無答因犯何罪被捕

事發時，仇站在李後方一至兩米的距離進行直播報道，其間看見有便衣警員兩度企圖搶走李的鋁梯。

仇志榮在庭上解釋指，當時警員是背對着李、「博大霧」企圖搶梯，而非當面搶。仇不同意李曾用梯推向警員，亦指聽不見有人指控李襲警。

當李被制服時，附近其他警員組成防線。仇供稱他在警員腿部之間的罅縫中，看見李被「㩒低」及拳打腳踢。仇當時大叫「記者嚟，記者嚟」、「唔好搞我同事」，他又稱：「已經無理直播質素，聲嘶力竭咁嗌。」其後仇看見李的左眼角受傷，他向警員詢問李的情況，警員回應指「拉人，循例㗎啫」，但從無答他李因犯何罪被捕。被指搶梯及制服李的偵緝警員下周一出庭。

案件編號：DCPI1635/19