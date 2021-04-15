【鋪天蓋地】

【本報訊】昨日是中共改革派領導人、前總書記胡耀邦逝世32周年，也是反送中「雨衣人」梁凌杰逝世兩周年。不過香港政府關心的，只有「國家安全」。鋪天蓋地的國安教育日活動中，有民眾冒播毒風險密集參與「全民同心大拼圖活動」，有學校動員學生拍片詆毀反送中示威，並仿效連儂牆便利貼概念張貼「心意」歌頌黨。

政府在中環愛丁堡廣場展城館舉辦公眾教育展覽，場內設有十多塊展板，簡介包括「社會安全」等共16個範疇，僅設中文內容。其中在「政治安全」欄目提到國安法實施後，「部份頭目明顯收斂」、「激進組織停止運作及解散」，亦有電子螢幕供翻閱國安法條文，惟一度發生故障，未能翻頁。

中學中式步操升旗

記者昨午觀察約一小時，僅有近十人入內參觀，當中大多是退休人士。62歲的施太與丈夫表示適逢國家安全日特意到場支持，施太認為國安教育對下一代尤其重要，「希望年輕人為國家做事，為大灣區工作，非常好！」談及中共總書記習近平時，她一度哽咽，「習近平真係好好，好為我哋香港人，好感謝佢！」

施先生則讚揚展覽能令他更了解國安法法規，當記者請他嘗試舉例時，他則回應：「無例如，總之依照佢（國安法）嚟做，睇咗（展覽）幾多咪記得幾多。」另一參觀人士梁先生則表示「暫時未諗到」。

中環皇后像廣場則設有「全民同心大拼圖活動」，工作人員會打印參加者的自拍照，並貼到展板，一名參加者聲稱：「我本身傾緊單二億嘅生意，為咗支持國安法都即刻落嚟！」

雖然職員持續提醒保持社交距離，惟活動場地仍一度堆滿十多名參加者影相「打卡」，場外亦不乏同鄉社團帶隊到場參與活動。「香港清遠社團清城聯會」到場拉起橫額，高叫支持國安法。

除社區外，國安教育亦殺入校園。教育局早前去信全港學校，建議校方趁國家安全日多舉行升掛國旗區旗等活動。元朗路德會西門英才中學昨早舉行升旗禮，曾在7.21元朗恐襲當晚與白衣人握手的立法會議員何君堯亦有出席，學校升旗隊以中式鵝步步操，打數時以普通話叫喊「一、二」。

新移民教師致辭 百次提「國家」

該校來港居住逾八年的新移民教師曾定金在致辭時提及「國家」一詞近百次，形容國家安全涉及不同範疇，有時甚至是生死攸關，她又以疫苗短缺作為例子，「當我哋有危機、利害嗰陣，就會睇到咩叫國家為本」。

由建制組織香港教育工作者聯會營辦的黃楚標中學則進行一連五日的「國家安全周」，播放包含多名學生支持國安法的影片，禮堂內亦掛上紅底黃字、寫有「以國為榮 為國爭光」的橫幅，並設置題為「國家安全，護我家園」的壁報板。

約十名同學在愛國歌曲《我和我的祖國》作背景音樂下，分批上台貼上「心意卡」，有學生以簡體字寫上支持國安法的字句，形容國安法為「一個定海神針，不會影響港人治港」、「是一劑猛藥，對香港現在的病加以治療」、「國安法說啥就是啥」。

學校升旗隊余同學有份參與影片拍攝，稱去年外出時「撞正一個好暴力嘅行動，嚇到我即刻返屋企」。她會後受訪時稱自己之前對國安法不是很了解，但在近幾日「不停了解」後對國家安全有更深認識，但被問到了解了甚麼時，她語塞後尷尬一笑。