【本報訊】社民連主席黃浩銘、行委陳皓桓、支聯會副主席鄒幸彤、常委徐漢光四人，昨日趁港府舉行「全民國家安全教育日2021」開幕禮到灣仔會展外抗議，警方大為緊張，出動三輛警車在場駐守，更派逾30名軍裝警員到場監視，又對四人仔細搜身和檢查身份證，再安排他們到會展對面馬路、完全看不到到場嘉賓的位置示威。

四人手持「沒有民主人權 沒有國家安全」橫額，由灣仔家計會前往會展示威，沿途高喊「廢除國安惡法 釋放所有政治犯」、「結束中共專政 全國實行普選」、「人民大於國家 人民高於政權」等口號。警方全程派人包圍拍攝，甚至一度阻止記者在四人前方拍攝。

鄒幸彤：國安法攬炒香港

黃浩銘宣讀社民連和支聯會的聯合聲明，指國安法在港實施以來有近百港人被捕，47名民主派亦因參與初選被控，至今仍有30多人被還柙，國安法實施前，中共政治局常委韓正指該法「只針對少數人」，但現實是跨黨派的民主派人士遭大肆搜捕，年長和年輕的政治領袖盡數入獄，質疑「如果人民表達空間嚴重收窄，所謂『人民安全』從何談起？」

鄒幸彤受訪時形容國安法實施後，「簡直就係政權喺度攬炒緊香港，拖冧晒香港所有人權自由嘅保障」，令港人因參選被捕、大量港人被迫流亡和移民、連呼籲人投白票亦屬犯法。對於今年六四安排，鄒幸彤坦言會有擔心，但支聯會常委會堅持在維園點起悼念六四死難者的燭光，認為這屬於每個香港人的自由和權利。