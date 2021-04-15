【本報訊】消委會測試20款家用吸濕劑，發現以硅膠防潮珠、竹炭及活性炭製成的吸濕劑表現遜色，其中炭吸濕劑的吸濕能力更近乎零。另外，測試亦發現部份樣本出現滲漏情況，具刺激性的溶液一旦接觸皮膚，或會致敏。

消委會以80天為測試時限，將樣本置於25℃恒溫恒濕箱內，定時量度樣本增加的重量（即吸濕量）。

測試顯示，三款竹炭及活性炭樣本包括日本城竹炭除味吸濕包、小久保天然竹炭包（長裝）和Daiso炭脫臭除濕劑，整體吸濕量極少，平均吸濕速度近乎零。

聲稱吸濕量有24至25毫升的硅膠防潮珠，包括除濕生活 Nitoms家庭用乾燥劑和Daiso Reusable Dehumidifying Sheet，前期每日平均吸濕量為2.5至2.8毫升，惟14天後的吸濕能力已近飽和。消委會指炭產品吸濕力不及其他吸濕劑，外國研究顯示主要用作吸味。

至於一些聲稱吸濕量較高的產品，吸濕速度比小型吸濕盒慢。日本城炭除濕袋（大容量）掛裝和實惠掛裝竹炭吸濕袋均聲稱吸濕量可達1,000毫升。惟測試發現產品80天的累積吸濕量分別只有152.9及155.4毫升，遠遜於其他聲稱吸濕量低於1,000毫升的盒裝吸濕劑。

白元3M評分較高

整體而言，白元強力吸濕器500ml總評分最高，獲評5分；Topvalu、3M及Goodmarks等牌子亦獲得較高評分。

消委會總幹事黃鳳嫺指炭吸濕劑的吸濕量強差人意，惟因產品沒有聲稱，難言是否違例。她指吸濕產品由塑膠製成，建議選購有補充裝的產品，或利用抽濕機幫助吸濕，減低膠耗用量。