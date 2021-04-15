【本報訊】中國外交部上月底宣佈制裁九名英國人士及四個實體，以回應他們對新疆散佈虛假消息。前港督彭定康率領英國103位跨黨派議員，去信英國首相約翰遜，聯署要求英國政府制裁持續嚴重侵犯維吾爾人人權，以及制裁打壓香港民主運動的官員及實體。

香港監察（Hong Kong Watch）昨在facebook公佈有關信件，指這103位英國議員來自不同黨派，當中包括英國工黨影子內閣外交大臣藍麗珊、工黨影子亞太國務大臣金諾克以及因新疆問題遭華制裁的保守黨前黨魁施志安等。

彭定康在信中表示，反對中方上月對多名英國國會議員實施的制裁，認為中方的制裁反映中國政府的威權主義正在擴張。

英國會下周就新疆問題辯論

他們在信中批評，中共的制裁乃針對敢於為新疆維吾爾族發聲英國議員、學者、律師，反映中共政府獨裁的本質，對一眾西方世界民意代表的攻擊前所未見，聯署信要求英國政府需要採取強而有力的對策，包括擴大制裁名單，利用《馬格尼茨基人權問責法》對持續嚴重侵犯維吾爾人人權以及打壓香港民主運動的官員及實體落實制裁。

百多位議員亦表示，中英關係已變差：「顯而易見，中英關係的所謂『黃金時代』已經過去。我們敦促英國政府重新檢視並且盡快制訂全面的跨部門策略，應對中國政府對民主世界的持續挑戰。」而英國國會下周將會就新疆當地是否發生人道罪行及「種族滅絕」的動議進行辯論。

中國與西方多個國家早前就新疆人權問題互相制裁，而中國外交部在上月底宣佈制裁英方九名人員和四個實體，指他們惡意傳播謊言，所有人及實體在中國的財產會被凍結，他們及其家人被禁止進入中國領土，亦禁止中國公民和機構跟他們打交道，中方並保留採取進一步措施的權利。

被制裁的九名英國人士，除了施志安，還有下議院外交事務專責委員會主席董勤達、保守黨議員奧布萊恩、上議院議員奧爾頓勳爵、「跨黨派國會香港小組」勞頓、保守黨議員加尼、國際律師會人權研究所主任兼御用大律師肯尼迪、曾為梁天琦撰寫求情信的英皇御用大律師尼斯、芬利。