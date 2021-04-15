寵物要移民，作為寵物界「小眾」的龜隻品種繁多並涉及瀕危物種，不少對動物入口有嚴格限制的國家都拒龜門外，即使個別國家容許龜隻移民，亦要求主人出示健康證明、「出世紙」等文件，因此龜龜要跟主人一起移民並不容易。

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寵物移民公司Pet Movers Hong Kong經理劉宇霆表示，寵物移民近年大幅上升，由過往一年30隻，增加至去年約100隻，但龜隻移民查詢個案每月只有兩宗。若飼主欲帶龜移民，有三大事項需要飼主留意，包括準備健康文件、查清龜隻品種，以及30,000元以上的移民費用。

土瓜灣寵物診所余志軒醫生，去年為三至四隻移民龜作健康證明。他指，主要檢驗龜龜是否患傳染病，並寫證明書證實動物適合上機。另外主人應準備龜隻進口證，以便漁護署批出口證明。有個別國家為保護當地生態會對移民入場物種嚴格審查，尤其瀕危物種及非本地原生物種，如澳洲及新西蘭。

英國及台灣會要龜主出示購買寵物龜的合法進口證，以證明龜龜品種及來源，香港常見的草龜雖隨處可買，但卻屬三級保護的瀕危物種，但若龜隻是內地龜場大量繁殖，根本無進口證及出生證明，所以無法辦手續。

要替龜龜辦移民，主人應查清龜隻品種及移民國家是否接受該品種龜隻，以港人最常飼養的巴西龜（紅耳龜）一般被視為入侵性物種，不少國家擔心放出野外破壞當地生態，英國一般不接受紅耳龜入口。另外，近年大熱的盾臂龜亦有國家需龜主證明合法擁有才可移民，曾有寵物移民公司成功為龜主運送盾臂龜到葡萄牙。