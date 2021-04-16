李柱銘與吳靄儀等多名泛民元老以及壹傳媒創辦人黎智英，月初被裁定組織及參與前年8.18港島未經批准集結兩罪罪成，區域性法官胡雅文今早在西九龍法院聽取求情及判刑。代表黎智英的資深大律師余若薇陳情時，回應控方援引周庭包圍警總案和黃之鋒公民廣場案，指與本案案情不同，本案不是非法集結，不涉及暴力和破壞社會安寧行為。而且根據上訴庭的判刑指引，即使牽涉輕微暴力，法庭仍可判處非監禁刑罰。

余若薇指本案特點之一是人數多、規模大，然而案發時維園有合法集會，因為民陣號召，所以有大量市民出席。黎智英不是民陣中人，亦不是領導角色。雖然他被裁定組織遊行罪成，但他事前沒有參與任何與當日集會遊行有關的記者會，也沒有公開發言或號召，遊行期間亦沒有說過任何話。他以個人身份參加，為時一個多小時，若說他要為龐大的人數負責，實屬錯誤。

余續指，當日遊行是非常和平理性的示威，警方沒有需要採取任何行動，警方最終也沒有任何警告和拘捕行動。黎智英只是行使和平示威的憲法權利，不是為了謀取私利，法庭應判處相稱的刑罰，即時監禁是完全不合比例。

余指同類案件的慣常判刑是罰款，但如果法庭認為要判監，希望鑑於黎的個人情況和參與程度，給予緩刑，並引用佔中案例作支持。余亦提及黎的8.31遊行案，指該案與本案事發僅相隔兩星期，況且也不是被捕後在保釋期間重犯，加上警方沒有警告，法庭可將兩案視為同一事件，判刑同期執行。

戴啟思為李卓人及何秀蘭陳詞 指兩人一直服務香港

資深大律師戴啟思為李卓人及何秀蘭求情陳詞。戴啟思簡短介紹李卓人及何秀蘭的政治生涯，指64歲的李卓人在港土生土長，港大畢業，1995成為立法會議員，服務香港市民20年，先後加入職工盟及工黨，為工時等勞工議題發聲。

而何秀蘭則於1998年首進立法會，2008年再次當選，其間曾擔任泛民會議發言人，重視教育、關注性小眾及婦女議題，一直服務香港。

戴啟思指，案發當日兩人以平和及安全態度參加活動，希望可以安全疏散在場人士。戴啟思又指，就著案發當日的情況及判刑原則，將會採納代表首被告的資深大律師余若薇之陳詞。

【案件編號：DCCC536/20】

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