本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疑出現復活節長假後的「家庭群組」爆發。昨日（15日）新增的6宗確診個案中，2宗是本地感染，確診夫婦居於元朗菁雅居19座；妻子的5名親人，包括同住父母及其非同住的阿姨、姨丈和表妹亦初步確診，他們月初曾聚會；連同其他個案，初步陽性個案有超過10宗。

暫無源頭確診的29歲卓健醫療會計女經理（第11619號個案），發病有咳和喉痛，但自服成藥，拖至3日後失去味覺和嗅覺才求醫。她發病當日去過小西灣DONKI，發病後1日仍去旺角修甲，發病後3日還去九龍灣上班；其20名同事、15名聚會朋友和親戚、1名律師行職員和1名修甲師要隔離檢疫。與她同住、任地產經紀的丈夫（第11617號個案）發病當日亦上班，7名同事都要隔離檢疫。

此外，多5個場所要強制檢測，包括確診夫婦所住的元朗菁雅居19座、2人分別在傳染期上班的鰂魚涌栢蕙苑地舖長城物業代理，以及九龍灣宏天廣場3樓卓健醫療服務。至於深水埗的基督教服務處李鄭屋幼兒學校和北角的東區婦女福利會黎桂添幼兒園，僅爆發上呼吸道感染，但「審慎起見」亦要強制檢測。

中招表妹曾回校考試 同場百同學或須檢測

初步確診則逾10宗，5宗為本地個案，都是2名本地確診者的家屬，包括第11619號個案的64歲爸爸。他4月2日起咳和喉痛，但一直無求醫，是整個家族最早發病，至衞生署追蹤個案接觸者後初步確診，病毒量偏高（Ct值約20）。他是元朗76號專線小巴司機，14日（發病後12日）才最後上班，但非長途路線，衞生署認為乘客感染風險不高。他曾到元朗波記餐廳、煮樓餐廳用膳及與妻子到洪福619街市買餸。

至於第11619號個案的59歲媽媽為家庭主婦，同樣是衞生署追蹤個案接觸者後初步確診，病毒量偏高（Ct值約20）。她行蹤與其丈夫相若，4月6日起咳嗽，9日及12日曾到葵涌安蔭邨探望自己母親，一名照顧者被列緊密接觸者須接受檢測。王智康指，若2人最終確診，不排除他們於復活節期間經家庭聚會，傳染給女兒女婿及妹夫一家3口。

其餘3名經衞生署追蹤個案接觸者後的初步確診者，為第11619號個案的姨姨、姨丈及表妹，住菁雅居11座，病毒量偏高（Ct值約20）。姨姨為會計，4月13日起喉癢；52歲姨丈於葵涌梨木道億萬工業中心棉麗企業做文員，14日起發燒兼最後上班；14歲表妹就讀元朗洪水橘天主教崇德英文書院中三，11日起咳嗽，14日返校考試，若最終確診，同一禮堂考試的100名同學須檢測。該校須停課14日。

4輸入確診2含變種 累計214宗N501Y

此外，新增的4宗輸入確診，2宗含N501Y變種病毒株。本港累計錄得214宗確診帶有N501Y變種病毒株，當中92宗為英國變種，27宗為南非變種，其他樣本仍在分析或未能分辨。

政府刊憲推食肆員工打針代替檢測方案

為力谷疫苗接種率，林鄭月娥政府用盡方法，包括以「疫苗換堂食」，亦將之列為檢測之替代方案。上月29日食衞局局長陳肇始已預告有關替代方案，稱為鼓勵更多市民盡早接種新冠疫苗，食肆和表列處所員工、教職員等如已完成接種，可被視為已符合定期檢測規定。

政府周二（13日）深夜刊憲，通過有關方案，部份餐飲業務處所或表列處所的員工已完成疫苗接種、即接種了兩劑疫苗，並過14天後讓抗體產生的人士，在第14天起，將毋須進行適用於相關員工的定期檢測，並須保留疫苗接種紀錄作為已接種疫苗的證明。

完成疫苗接種後的第14天是由有關人士接種所有建議劑量的疫苗後的次日作第一天起計，即若一名未曾感染武肺病毒的人士在4月15日接種第二劑疫苗， 「第一天」為4月16日，而「第14天」則為4月29日。

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第2天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府4月16日起在元朗洪水橋菁雅居19座增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員服務。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月18日）

●黃大仙廣場（至4月18日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月18日）

●尖東加連威老道100號（至4月18日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月18日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月18日）

●元朗安興遊樂場（至4月18日）

●天水圍天瑞體育館（至4月18日）

●屯門建生社區會堂（至4月18日）

●沙田公園結客場（至4月16日）

●大埔社區中心籃球場（至4月18日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月18日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月23日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月18日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月18日）

供該區須強檢人士或職員

●元朗洪水橋菁雅居19座地下（4月16日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月23日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月18日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月15日16:50）

11,618宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

10宗初步陽性個案，5宗為本地初步陽性個案

●死亡個案

209宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多9人出院（包括第8126、11406、11450、11477、11527、11544、11555、11575、11606號個案病人），共11,246人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

127名確診者仍留醫；6人危殆（包括第6607、6794、8078、9907、10358、10942號個案病人）、2人嚴重（包括第6386、7468號個案病人），其餘119人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至4月15日18:50）

兩岸疫情最新數字：大陸昨日（14日）新增10宗確診個案，均屬境外輸入病例，分別來自廣東4宗，上海3宗，山西、湖北、四川各1宗。內地至今累計90,457宗確診，4,636人死亡。台灣累計確診1,068宗，死亡個案11宗。

外國疫情（截至4月15日10:20）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.38億，全球死亡人數超過297萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,134萬宗，是目前唯一確診數超過3,142萬的國家，死亡人數超過56.4萬。印度確診人數超過1,387萬，死亡人數超過17.2萬，取代巴西成為全球第二大確診人數的國家，同時是疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,367萬，死亡人數突破36.2萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

●美國前第一女兒伊萬卡（Ivanka Trump）周三接種第一劑武漢肺炎疫苗，呼籲公眾盡快打針，說那是擊退病毒和保護自己和別人的最佳方法。

●土耳其周四通報新增62,797宗病例，279人病故，雙雙創新高，累計病例突破400萬宗，僅耗時24天就新增100萬宗確診。

●法國第三波疫情仍未過去，病逝人數即將突破10萬大關。政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）周三宣佈，總統馬克龍將規劃全國哀悼活動，但日期與形式皆仍未確定。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 31,420,418 (564,388)

印度 13,873,825 (172,085)

巴⻄ 13,673,507 (361,884)

法國 5,210,772 (99,936)

俄羅斯 4,613,646 (102,275)

英國 4,393,328 (127,407)

⼟⽿其 4,025,557 (34,734)

意⼤利 3,809,193 (115,557)

⻄班牙 3,387,022 (76,756)

德國 3,067,697 (79,234)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！