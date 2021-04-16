政府昨日（15日）宣佈放寬接種年齡，讓16至29歲人士接種武肺疫苗，但同時預告如打BioNTech復必泰的人士要在8月前接種首劑，疫苗中心將在9月底停運，被質疑是為谷數再次重鎚出擊。公務員事務局局長聶德權今早在港台節目中被問到仍有多達550萬劑BioNTech未來港，推理計算最遲應可在年底仍可接種，聶僅稱要按照實際及儲存情況等，如有需要會與供應商協商調整疫苗供港時間，但希望9月底前希望接種疫苗的人都已接種；又指中心停運後，BioNTech只可在醫療場所小規模或少數量處理。

聶德權指，現時已有98萬多劑疫苗接種，今日有望達到100萬劑，64.8萬人已打第一針，佔16歲以上人口近一成；接種計劃涵蓋16歲以上人口後，大約佔整體人口88％。他強調目前疫苗供應充足，場地及人手等都充足及流暢，而香港第四波疫情正處於「水尾」，需要視乎這兩周復活節假後的疫情發展。

他重申市民如要生活回復正常，恢復經濟活動及跨境出行，除本地疫情要受控外，如果社區沒有很強防疫屏障，若開放給境外人員往來，加上如社區有隱形傳播者，隨時有社區爆發可能，出現惡性循環要再次關閉場所暫停活動，故有效控疫的方法除了呼籲市民不要外出及食肆限坐外，打疫苗是最有效方法，疫苗在全球都是控疫方法。聶並再力銷科興疫苗，稱除看科興有效率外，亦要留意接種科興後的患者重症及死亡保護都是100%，故爭分奪秒令最多人接種疫苗是現時首要任務。

正與日泰澳紐等地商討打針後放寬檢疫安排

被問到預計年輕人接種意欲時表示，聶德權坦言，本港疫情相對其他歐美、東南亞國家並不嚴重，加上接種計劃開始後出現一些嚴重和死亡事件，雖然未必與打針有直接因果關係，但對市民心理會有影響及猶豫，最重要是當局在疫苗安全有效方面多作解釋，專題網站亦有相關數據顯示，指無接種疫苗人士的心臟病及中風比率較接種者更高，且打疫苗對恢復正常生活有重要性，強調恢復跨境出行要有本港高接種率及防疫屏障。他指港府除與內地及新加坡商討通關外，亦正與日本、泰國、澳洲、紐西蘭等地商討打疫苗後的放寬檢疫安排。

BioNTech疫苗分6個月來港 抵港後有3至4個月可用

是否因應市民猶豫才宣佈要在9月底前完成接種BioNTech疫苗，聶德權指每逢年底是流感高峰期，且冬季疫情比較活躍，因此要做好防禦準備，而社區接種中心每日可接種5萬劑疫苗，但昨日中心只接種不足3萬劑，資源及接種能力沒有充分利用，造成浪費。他表示，很多市民不是不願意打針，而是仍在觀望當中，因此當局需要勾劃時間表和路線圖，除了健康原因不適宜打針外，呼籲其餘人士都應該盡快接種。

他並指BioNTech復必泰疫苗可能過期亦是另一個原因，因為BioNTech疫苗需要儲存在超低溫環境，運送到港後實際只有3至4個月時間可以使用，而所採購的750萬劑BioNTech疫苗是分6個月來港，抵港後要盡快使用接種，故時間上安排「差不多」，而疫苗接種計劃是在2月26日開始，為防年底冬季爆疫活躍時期，強調實際上有需要9月底前完成接種BioNTech疫苗。

政府要求市民在8月底前完成首針BioNTech，但主持追問現時仍有550萬劑BioNTech疫苗未來港，首批是在2月27日到港，推理計算6個月分批來港，最長年底應仍可接種，聶德權推說接種中心計劃只運作至9月底，而BioNTech解凍後要在6小時內使用，故希望市民在中心接種。他又說要看實際及儲存情況，如疫苗存貨未打完，沒有位置儲存，當局會再與供應商商討調整疫苗供港日期，希望9月底前想打針者都已接種，政府會再視乎當時情況決定安排。他又說，9月後雖個別醫院或診所等醫療場所仍可接種BioNTech，但只能小規模及少數量處理，不能如接種中心般可大規模接種。

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