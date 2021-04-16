民陣前年發起8月18日維園「流水式集會」。李柱銘與吳靄儀等多名泛民元老以及壹傳媒創辦人黎智英9人被控組織及參與前年未經批准集結，今分別被判監8個月至18個月，其中4人獲緩刑。區域法院法官胡雅文指出，雖然過往案例均是判處守行為或罰款，但自2019年6月起社會動盪，充滿暴力和破壞，故此後的公眾秩序活動案件需作特別考慮。不過，法官指吳靄儀、何俊仁及李柱銘過往在有不同界別有顯著的貢獻，而認罪的梁耀忠過去亦協助不同社群，故判緩刑。

法官胡雅文指，早前已裁定當日並非疏散計劃，而是有預謀舉辦遊行。雖然辯方力陳當日行動和平，沒有暴力事件發生，亦沒有引起衝突，依案例一般判處罰款；但法官指過往案例均非源於2019年6月起充滿暴力和破壞的社會動盪。法庭要考慮本案事發時的社會環境，納入阻嚇公眾及公開譴責罪行等因素。

官：一般不會對沒案底被告判阻嚇性刑罰 公安罪行屬例外

法官續指，自2019年6月起的公眾秩序活動案件需作特別考慮。眾所周知，當集會人數增多，意味現場情況有機會演變成暴力事件。警方當日為免衝突，減低現場警力。惟各被告們無視警方禁止遊行，組織未經批准集結，刻意犯罪，挑戰法治和秩序，情節嚴重。

除梁國雄以外的被告都沒有刑事記錄。法官指一般而言不會對沒有案底的被告判以阻嚇性刑罰，但案例指公安罪行屬例外。法官也重提基本法保障集會自由，但不是絕對，可依法受限。

法官引用上訴庭法官彭偉昌在公民廣場案中所言，被告人對某個議題感受越深，越希望把主張表達得透切，完全可以理解；但過程中把行之有效的法律視為無理妨礙表達自由，任意抵觸之餘還自我感覺良好，就不容過於寬鬆地判處。這些人不但行為犯法，精神上也藐視及凌駕法律，這種態度一旦蔓延，惡劣後果顯而易見。

庭上表明以18個月監禁為量刑起點 旁聽席上眾人嘩然

法官胡雅文表示會根據個人情況而考慮判刑，包括個人對社會的貢獻等。由於梁國雄及區諾軒犯案前曾舉行公開記招，兩人就組織罪的量刑起點為18個月，其餘被告就組織罪則以15個月監禁為起點，至於參與罪則全部被告均以12個月監禁為量刑起點。兩罪刑罰同期執行。當法官宣佈以18個月監禁為量刑起點，旁聽席上眾人嘩然。

梁國雄因過去曾有多宗案底，沒有減刑理由。而區諾軒在最早階段認罪，他的年紀亦是眾被告中最年輕，當時本應是在他事業的起點，但他求情時指自己將會退出政壇，再因他過往的貢獻，酌情減刑。

法官另指，基於黎智英過往沒有案底、背景良好，以及黎的健康因素與李對社會的貢獻，兩人獲減刑3個月。何秀蘭則因有良好品格，對社會有貢獻，獲減刑7個月。

基於對社會有貢獻 李柱銘吳靄儀何俊仁梁耀忠獲緩刑

此外，李柱銘、吳靄儀及何俊仁背景良好，減刑3個月、李再因其年紀獲額外減刑一個月。法官再指，三人過往在不同界別均有顯著貢獻，獲緩刑24個月。而認罪的梁耀忠因認罪減刑至8個月，再因他過去協助不同社群，對社會有貢獻，獲判緩刑。

法官胡雅文直指判監是唯一選擇。最終黎智英及李卓人判囚12個月、梁國雄18個月、區諾軒10個月、何秀蘭8個月，另外梁耀忠判囚8個月但緩刑一年。至於案中三名法律界人士，吳靄儀及何俊仁同被判監12個月，李柱銘則判囚11個月，但三人同獲緩刑兩年。

【案件編號：DCCC536/20】

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