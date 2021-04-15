【本報訊】本港昨新增六宗武肺確診個案，兩宗屬本地感染，患者是一對居於元朗的夫婦，兩人復活節假期每天與親朋戚友聚會，結果爆發家族集體染疫。其中女患者假期後病發，只服用成藥，拖四天才求醫，其間四出吃飯購物。兩夫婦確診後，五名親人亦初步確診，約40至50名親友、同事被送檢。衞生防護中心追蹤後發現，女患者的同住父親最早病發，不排除是源頭，他曾帶病駕專線小巴載客近兩周。

衞生署衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康透露，確診夫婦與女方父母居於元朗洪水橋菁雅居19座，其中29歲妻子列為感染源頭不明，4月9日開始咳，服食成藥後有好轉，至12日失去味覺及嗅覺，才到元朗教育路卓健門診看醫生，留樣本檢測後確診。她在九龍灣宏天廣場3樓的卓健醫療任會計經理，20同事被送檢疫中心。38歲丈夫則在4月11日開始咳，翌日求診後確診。他在於鰂魚涌英皇道栢蕙苑的長城物業公司任地產經紀，過去兩周未有帶客人睇樓，七名同事要檢疲。

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父最早病發 不排除是源頭

兩夫婦病發前復活節假期每天都有家庭聚會，包括牛池灣海港花園與友人聚會，「全日食嘢、玩」，八名友人要檢疫。三次到小西灣邨瑞強樓老爺、奶奶家中吃飯，兩老連同當時在場叔仔一家及大伯等共七人要檢疫。居於菁雅居11座的姨媽、姨丈及表妹曾兩次到她們家吃飯玩樂。

女患者潛伏期內，3月30日曾到中環勵精中心一家律師行辦手續，一名職員要檢疫。4月10日亦去過旺角新之城Nail House美甲，美甲師亦要檢疫。此外，她又曾光顧廣華街阿木台灣麵、觀塘巧明街ALOT傢俬店、小西灣DONKI。

女患者同住的父母已初步確診，其中64歲父親4月2日已開始咳，卻未有求醫，不排除是他傳染其他人。他病發後繼續駕76號元朗福康街往小磡村的專線小巴，直至本周三。他曾又偕妻在洪福619街市買餸，平時則在安寧路波記餐廳和洪水橋煮樓餐廳用膳。王智康稱，由於小巴車程只有十多分鐘，乘客又有戴口罩，估計感染風險不高。59歲母親6日亦開始咳，之後曾到安蔭邨探其母親，其母須檢疫。

表妹帶病考試 百同學或強檢

曾到兩夫婦家中的姨媽一家三口亦初步確診，三人均已病發，其中52歲的姨丈任職文員，於梨木道億萬工業中心棉麗企業上班，前日最後上班。14歲的表妹11日已開始咳，她就讀元朗洪水橘天主教崇德英文書院中三，前天曾返校參與考試，若最終確診，同一禮堂考試的100名同學須強制檢測，學校須停學14天。