「她是一個有情有義的人」，這是《明報》前執行總編輯馮成章在訪問中說得最多的一句，口中的她正是8.18未經批准集結案被告之一——吳靄儀。報人與大狀的情義始於風雨飄搖之時，80年代中英談判，馮認為中文報章需探討香港前途問題，促使吳毅然棄「Law」從文，加入《明報》，馮亦放棄鐵飯碗加盟。馮形容，她是《明報》後金庸時代締造者，一手孕育法庭版記者。離職後仍不忘日月，舊戰友惹上官非，吳夜闖報館「教訓」，卻着緊叮囑他們要聘用最好的大狀辯護。20多年後鐵娘子身陷危難，縱然政見不同，馮仍祝願戰友能捱過這一關。

記者：鍾雅宜

曾任《明報》副總編輯及督印人的吳靄儀（Margaret），2016年曾在該報撰文提及80年代與馮的一席話，「馮成章表達了一群採訪中英談判的年輕記者的心聲，他們深信保障香港前途，須有一份可以容納有理想及專業抱負的香港記者的香港報章，於是鼓勵我撇下法律，投身《明報》。我1986年夏天正式全職在《明報》辦事。」30多年後，那段話仍印在馮成章心中。

「呢行需要你去做」

曾任《明報》執行總編輯的馮成章接受《蘋果》專訪，憶述與Margaret相識時，他是港台記者，吳經常寫專欄論政，「係當年嘅KOL（意見領袖）」。正值中英談判，行家不時聚首一堂論時局，馮曾向吳提及，「當時社會無一張中文報紙會好深入去做香港面對嘅過渡問題，應該要俾人知呢個巨大轉變係點樣，《明報》係適合嘅平台，呢行需要你去做」。

結果，吳靄儀從英國劍橋大學法律系畢業回港，便加入《明報》任副總編輯，當年創辦人查良鏞（金庸）銳意提升報刊水平，「佢想搵12個大學生加入《明報》」，在鮮有大學生當記者的年代，那是很奢侈的事。馮當時在港台已是署理高級節目主任，他與數名傳媒人跟查良鏞會面，再到山頂道查家大宅談聘用條件，雖然待遇未必比港台優厚，馮仍放棄公務員身份，加入《明報》當編輯主任。

引入法庭新聞組 教記者看判詞

他形容Margaret是「後查良鏞年代《明報》其中一個締造者」，印象最深刻是她推動引入法庭新聞組。當年大部份中文報章沒有法庭記者，法庭新聞靠供稿為主，但涉及繁複判詞卻影響深遠的大新聞往往沒有詳細報道，「Margaret會拎判詞回來，教同事點睇、派記者去聽審，好似一個大家姐咁」。

相識多年，馮形容Margaret「性格好強，政治有唔同取態會討論到七彩，關鍵位企得好硬」，惟鐵娘子也有心軟時。馮憶述94年他任執總時，記者在官地拍賣會拍攝到發展商交頭接耳，被質疑聯手壓價，相片刊登後，廉政公署向該報了解事件，「即係廉署查緊發展商，係大新聞」，但報道或牴觸《防止賄賂條例》，亦有人認為《人權法》有凌駕性，最終報道見報，馮與董橋及張健波等管理層被廉署落案控告。

緊張管理層被控 登門「媽叉」

馮成章憶述事發當晚，「Margaret特登走上柴灣編輯部搵我哋三個，『媽叉』一輪，話搞錯呀，咁都唔諗清楚，好大件事」，又解釋刑事罪行後果，最後千叮萬囑他們要聘請最好的大律師辯護，「話搵邊個好呀，事後證明好重要」。他們在原審勝訴，上訴庭推翻判決，最終上訴至樞密院，《明報》才獲判無罪。馮稱吳90年已離職，「仲主動返來關心我哋三個傻佬俾人告，Margaret就係個有情有義嘅人」。

馮笑言有人形容《明報》如「魔教」，「一入《明報》，幾十年都係明報人」。同是「魔教」中人的吳靄儀亦關心《明報》變化，前總編輯劉進圖被調職、前執總姜國元被解僱等，她都撰文表達痛心。該報50周年報慶刊物中，吳曾提到昔日在任時經歷報章改革，自己「扮演了一名非常勞累的紅娘」，但「能陪伴《明報》走了一段有意義的歷史路途，我感到十分安慰」。

社會躁動，多少人因政事反目、形同陌路，馮成章承認他與吳的政治理念不同，近年聯絡不算多，「但作為朋友都擔心佢，一個人能有幾十年交情嘅朋友唔會好多」，這位一向低調、鮮有現身鏡頭前的資深報人，破例細訴昔日情義，「都係鼓勵吓佢，祝福呢個好朋友」。錦上添花容易，在動輒得咎的紛擾世代，這份雪中送炭之情份外可貴。

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